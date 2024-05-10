Росія стягує техніку та накопичує війська під кордоном: що відбувається під Харківщиною

Відомо, що на ділянках Білгородської, Курською та Брянської областей РФ противник донедавна розташував 50 тис. особового складу.

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Що відбувається у Харківській області / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що накопичених сил ворога недостатньо для якихось широкомасштабних наступальних дій у бік Харківщини.

"Ми зараз знову звертаємо увагу на те, що відбувається на нашому прикордонні. Знаємо, що на ділянках Білгородської, Курською та Брянської областей РФ противник донедавна розташував 50 тис. особового складу. Якщо не помиляюся, у Брянській області було 8 тис., у Курській - 10 тис., а у Білгородській - 35 тис., а загалом це якраз було до 50 тис. російських вояк. Була інформація, що ворог намагається збільшити угруповання у зоні Білгородської області, довести чисельність до 50 тис., а у перспективі і до 70 тис.", - розповів військовий експерт в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, коли керівник спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев коментував виданню The Economist цю картину, то він сказав, що ворог накопичує сили й може мати певні наміри щодо просування на нашу територію.

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"Однак 50 тис. особового складу противника у зоні Білгородської області цілком недостатньо для проведення якихось широкомасштабних наступальних дій. Хоча зараз дійсно ворог там, у глибині, формує угруповання "Сєвєр", куди перекидається новий 44-й корпус, і фактично відбувається певне накопичення сили. Якщо навіть буде 70 тис. особового складу, то згадаймо наступ противника на Авдіївку, де використовувалося 80-100 тис. ворожого особового складу. Можемо говорити, що певні рейдові дії противника можливі, ці ризики українська сторона враховує. Розуміємо, що такі рейдові дії вимагатимуть від ЗСУ відтягування певних сил та резервів, які можуть бути корисним на інших напрямках", - резюмував Сергій Згурець.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що відомий військовий Станіслав "Осман" Бунятов розповів про наступ на Харків. Він зазначив, що ворог зараз використовує дуже мало техніки, атакуючи українські позиції. Це може вказувати на те, що росіяни накопичують резерв. В Харківській області, зі слів полонених, скоро має бути "мʼясний двіж".

Аналітики розповіли, що на кордоні стоїть 50 тис. окупантів, вони підуть на Харків у середині травня. Командир полку "Кракен" Костянтин Немічев також переконаний, що російські окупанти дійсно можуть спробувати просунутися вперед, але українські військові готуються до цього.

Український полковник Павло Федосенко розповів жахливий сценарій, що за кілька тижнів ворог буде в Дніпрі і Харкові. Відомо, що зараз катастрофічно складна ситуація на фронті, яка може скластися в разі втрати Костянтинівки та Дружківки. Зараз ідеться не про територіальну цілісність України, а про її виживання.

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