РФ посилила обстріли Харкова: в ISW пояснили, чому ЗСУ складно прикрити місто

Росія ще частіше обстрілює Харків і околиці бомбами та ракетами, щоб погіршити захист України і спонукати місцевих жителів залишити місто, пишуть аналітики.

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Харкову потрібні ЗРК Patriot / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, ua.depositphotos.com

Російські окупанти посилили обстріли Харкова та області. Сили оборони України поки що не можуть знизити кількість атак ворога, оскільки Захід не дозволяє використовувати свої установки протиповітряної оборони у ворожому повітряному просторі. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що літаки ПКС РФ завдають ударів по Харкову та області, не залишаючи свого повітряного простору. Для захисту ЗСУ потрібно бити саме по них.

Окупанти протягом останніх тижнів стали частіше обстрілювати місто та околиці плануючими бомбами та ракетами різних типів. Вони хочуть погіршити захист Сил оборони та змусити місцевих жителів виїхати.

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Як стримати війська РФ у повітрі

На думку аналітиків, для захисту Харкова потрібне достатнє покриття протиповітряної оборони. Вирішити питання можна в тому разі, якщо західний світ дозволить Україні застосовувати системи ППО іноземних партнерів для перехоплення ворожих літаків у повітряному просторі Росії.

"Росія використовує російський повітряний простір як притулок для ударів по Харківській області через заборону на використання наданих Заходом систем для нанесення ударів по цілях у Росії", - наголосили в Інституті вивчення війни.

Коротко про КАБ / Інфографіка: Главред

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Війська Росії в ніч на 16 травня вдарили по Харкову і Харківському району. Також стало відомо, що за два дні до цього окупанти влучили в економічний університет - ХНЕУ імені С. Кузнеця. Ворог застосував бомбу УМПБ Д-30.

У ніч на 17 травня в Харкові прогриміла серія вибухів. Російські вдарили по місту безпілотниками Shahed. У Холодногірському районі міста було зафіксовано влучання. Була пожежа.

Президент Володимир Зеленський пояснив, як можна відбитися від атак РФ на Харків: за його словами, для оборони міста в повітрі потрібні щонайменше дві системи ЗРК Patriot. Затримка допомоги від США негативно вплинула на ситуацію на півночі Харківської області.

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