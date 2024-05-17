РФ посилила обстріли Харкова: в ISW пояснили, чому ЗСУ складно прикрити місто

Російські окупанти посилили обстріли Харкова та області. Сили оборони України поки що не можуть знизити кількість атак ворога, оскільки Захід не дозволяє використовувати свої установки протиповітряної оборони у ворожому повітряному просторі. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.
У зведенні ISW йдеться про те, що літаки ПКС РФ завдають ударів по Харкову та області, не залишаючи свого повітряного простору. Для захисту ЗСУ потрібно бити саме по них.
Окупанти протягом останніх тижнів стали частіше обстрілювати місто та околиці плануючими бомбами та ракетами різних типів. Вони хочуть погіршити захист Сил оборони та змусити місцевих жителів виїхати.
Як стримати війська РФ у повітрі
На думку аналітиків, для захисту Харкова потрібне достатнє покриття протиповітряної оборони. Вирішити питання можна в тому разі, якщо західний світ дозволить Україні застосовувати системи ППО іноземних партнерів для перехоплення ворожих літаків у повітряному просторі Росії.
"Росія використовує російський повітряний простір як притулок для ударів по Харківській області через заборону на використання наданих Заходом систем для нанесення ударів по цілях у Росії", - наголосили в Інституті вивчення війни.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Ситуація в Харкові - головні новини за темою:
Війська Росії в ніч на 16 травня вдарили по Харкову і Харківському району. Також стало відомо, що за два дні до цього окупанти влучили в економічний університет - ХНЕУ імені С. Кузнеця. Ворог застосував бомбу УМПБ Д-30.
У ніч на 17 травня в Харкові прогриміла серія вибухів. Російські вдарили по місту безпілотниками Shahed. У Холодногірському районі міста було зафіксовано влучання. Була пожежа.
Президент Володимир Зеленський пояснив, як можна відбитися від атак РФ на Харків: за його словами, для оборони міста в повітрі потрібні щонайменше дві системи ЗРК Patriot. Затримка допомоги від США негативно вплинула на ситуацію на півночі Харківської області.
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