Зону активних боїв розширено на 70 км: Сирський зробив заяву про ситуацію на фронті

Російські окупанти почали свій наступ раніше, ніж планували, проте їм не вдалося прорвати оборону України, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Війська Росії намагатимуться вийти до Білого Колодязя на Харківщині - Сирський / Колаж: Главред, фото: DeepState, Telegram-канал О. Сирського

Війська агресора Росії розширили зону активних бойових дій на східному фронті майже на 70 кілометрів. Ворог атакує в напрямку Стрілеча-Липці на Харківщині та намагається захопити Вовчанськ, щоб вийти до Білого Колодязя і розгорнути наступ у тил українських військ. Окупанти намагаються змусити українців застосувати додаткову кількість бригад із резерву. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У своєму Telegram-каналі він розповів, що ситуація на сході України ускладнилася. Росіяни наступають на півночі Харківщини.

Що відбувається в Харківській області

"У зв’язку з ускладненням ситуації на cході України декілька днів поспіль працюю у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині. Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.

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Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ", - сказав Сирський.

Воєначальник акцентував увагу на тому, що для наступу на півночі Харківщини РФ створила і серйозно посилила оперативно-тактичне угруповання військ Північ. До його складу увійшли бойові частини 6 армії, а також 11 і 44 армійських корпусів.

Що відомо про місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів. В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

Війська РФ не прорвали оборону України

За його словами, наступ Росії почався раніше, ніж очікувалося. Проте противник не прорвав оборону.

"Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону", - зазначив Сирський.

Що очікує Україну на полі бою

Сирський акцентував увагу на тому, що очікуються важкі бої. Ворог теж веде свою підготовку. Не можна допустити подальшого просування окупантів.

"Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується.

За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків.

Звичайно, ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Командування ЗСУ вживає заходів

За словами Сирського, проводиться перегрупування військ і спрощення системи забезпечення. Головком попрацював у бригадах, які ведуть бойові дії на Харківщині та захищають Вовчанськ. Ухвалено необхідні для оборони рішення.

"Об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку. Регулярно доповідаю Президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань. Відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні всіх проблемних питань.

Харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім чим можуть", - підкреслив Олександр Сирський.

Ситуація на півночі Харківської області - головні новини:

Сили оборони працюють над тим, щоб зірвати плани окупантів щодо встановляння контролю над усією Донецькою областю і частиною Харківщини, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на 11:20 17 травня.

"На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована. Тривають заходи щодо посилення наших оборонних позицій і поліпшення тактичного положення на окремих напрямках", - пояснили ситуацію у військах.

ЗСУ проводять зачистки на півночі Вовчанська і не дають окупантам там закріпитися, сказав речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. За його словами, за минулі 24 години на Харківському напрямку було 11 бойових зіткнень. Активні бої точилися в районах Липців, Стариці та Вовчанська.

Армія України стабілізувала ситуацію з наступом військ РФ на півночі Харківщини, сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти просунулися вглиб на 10 кілометрів.

"Головне на сьогодні - нашими Силами оборони ситуація стабілізована... На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз перебувають. Найглибша точка їхнього просування - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування - і не було", - сказав глава держави.

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