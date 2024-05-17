Далекобійна зброя для захисту Харківщини: у Німеччині зробили заяву

Україні потрібна далекобійна зброя, щоб перебити логістику військам Росії - Бербок / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Україні потрібно більше озброєнь дальнього радіусу дії, щоб відбити наступ військ агресора Росії на півночі Харківської області. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Як повідомляє Reuters, вона назвала ситуацію на півночі Харківщини "дуже драматичною" і вважає, що важливо надати ЗСУ озброєння,

У Німеччині раптом закликали дати Україні далекобійну зброю, "яку можна буде використовувати на середніх і далеких дистанціях", щоб захистити Харків та відрізати російські логістичні маршрути.

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"Ми також працюємо над цим з іншими партнерами", - наголосила Анналена Бербок.

Коротко про Taurus / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus для України - головні новини за темою:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти постачання ракет Taurus Україні. За його словами, таке рішення могло б втягнути німецьку державу в конфлікт з агресором Росією.

Шольц ветує постачання Україні далекобійних Taurus, оскільки побоюється ядерних загроз Росії, вважає президент Володимир Зеленський. Утім, таке рішення, на думку Зеленського, не є прагматичним.

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На початку травня Шольц невдало "пожартував" про ракети Taurus для України. Зокрема, канцлер сказав, що "довіряє своїм друзям", проте "не став би кожному з них давати зброю".

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