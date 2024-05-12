DeepState: росіяни підібралися до Вовчанська, ситуація загрожує стати критичною

РФ намагається відтягнути сили ЗСУ з інших ділянок фронту.

https://glavred.net/ukraine/deepstate-rosiyani-pidibralisya-do-vovchanska-situaciya-zagrozhuye-stati-kritichnoyu-10564502.html Посилання скопійоване

ЗС РФ продовжують заводити піхоту на територію України / Колаж Главреда. Фото: DeepState, Стерненко

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Практично всі вони були у "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, ідеться у матеріалі OSINT-спільноти DeepState.

Ворог, за словами аналітиків, підібрався до північних околиць Вовчанська. Помічено велику кількість російської піхоти, біля самого міста окупанти намагаються закріпитися.

"Ситуація продовжує ускладнюватися. Ворог заводить поступово на нашу територію все більше сил, безперервно заходить піхота, просувається групами до населених пунктів і намагається там закріплятися, насичуватися і продовжувати рух", - описують ситуацію аналітики. відео дня

На підтримку зусиль окупантів працює техніка в невеликій кількості, артилерія, авіація, а також присутня велика активність БПЛА і РЕБ. Сили Оборони намагаються зупинити ворога, завдають уражень.

Аналітики вказують, що без введення резервів ситуація може стати вкрай жахливою.

Бої за Вовчанськ та інші населені пункти - прогноз аналітиків

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, основною ціллю боїв на Харківщині є не окупація чи оточення Харкова, а розпорошення противником сил та засобів ЗСУ.

Коваленко зауважив, що Росія обрала для "удару" села, які знаходяться екстремально близько до кордону з РФ і практично усі вони після деокупації у 2022-му були у сірій зоні.

Аналітик прогнозує посилення боїв, попередні дві доби, на його думку, були радше розвідкою боєм.

"Окупанти намагатимуться окупувати Вовчанськ. Спробують вийти на Липці. Активізуються навіть по Е-105 і ломитимуться у Козачу Лопань", - вважає Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Рано-вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення.

Напередодні на тій ділянці фронту фіксувалось угрупування ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

Російські окупанти своїм наступом у Харківській області переслідують три цілі, вважають аналітики Інституту вивчення війни: відтягнути українські сили з інших напрямків; просунутися до Харкова на таку відстань, яка дала б змогу бити з артилерії; створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити контрнаступальні операції захисників України у цьому регіоні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред