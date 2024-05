Окупанти просунулися на 8 км від кордону на Харківщині: що відбувається на фронті

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

Експерти ISW зазначили, що темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжують знижуватися після того, як окупанти спочатку захопили райони, які, як тепер підтвердили українські офіційні особи, були менш захищеними.

15 травня президент України Володимир Зеленський та українські військові заявили, що Сили оборони частково стабілізували ситуацію на півночі Харківщини.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються досягти тактичних успіхів поблизу села Лук'янці та Вовчанська, щоб створити плацдарми для подальшого наступу. Однак українські контратаки, артилерійські удари та удари безпілотників не дають змоги російським військам закріпитися в цих районах.

Тим часом представники Харківської обласної адміністрації заявили 15 травня, що постійні російські обстріли унеможливлюють встановлення українськими силами укріплень у межах трьох-п'яти кілометрів від кордону з РФ у Харківській області. Українські сили побудували першу і другу лінії оборони на відстані 12-13 кілометрів і 20 кілометрів від кордону.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.