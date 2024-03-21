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"Ми розуміємо роль Америки": Джонсон пообіцяв не зволікати з допомогою Україні

Анна Ярославська
21 березня 2024, 06:58
До пакету допомоги Україні та іншим союзникам США Конгрес перейде вже найближчим часом.
Майк Джонсон, військова допомога США
Майк Джонсон пообіцяв не зволікати з допомогою Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, defense.gov

Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакету допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

За словами Джонсона, бюджетні питання практично узгоджені й мають бути проголосовані вже цього тижня, передає Голос Америки.

Конгрес має ухвалити бюджет до 22 березня, інакше може статися так званий шатдаун - тимчасове припинення роботи урядових установ США.

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Зазначимо, що після 22 березня в засіданнях Палати представників розпочинається двотижнева перерва, тож до законопроєкту щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.

"Зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють REPO Act - законопроєкт, який дасть змогу використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит", - сказав Джонсон на пресконференції 20 березня.

За словами спікера, серед законодавців "зараз ведеться багато вдумливої, цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання".

"Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість послати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом", - додав Джонсон.

Хто такий Майк Джонсон

Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена.

Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Затримка з військовою допомогою США Україні

19 березня видання The Hill писало про те, що питання надання військової допомоги США Україні буде відкладено щонайменше - до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спочатку хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Тим часом координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу й третю лінії оборони.

12 березня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів. Це перший пакет озброєнь від США у 2024 році - востаннє таке оголошення було наприкінці грудня.

Politico писало про те, що в рамках першого за багато місяців пакета допомоги Сполучені Штати відправлять Україні далекобійні ATACMS радіусом дії до 160 км.

Військова допомога Україні від США

США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників".

Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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