США передадуть Україні "касетні" ATACMS - Politico

Йдеться про далекобійні ракети радіусу дії у 160 км.

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ATACMS знову прибудуть в Україну / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

В рамках першого за багато місяців пакету допомоги Сполучені Штати відправлять Україні далекобійні ATACMS радіусом дії у 160 км, пише Politico.

Кількість ракет, які передадуть Україні, невідома. В цілому передбачається виділення пакету допомоги у розмірі 300 млн доларів.

Далекобійні ракети, які США погодилися поставити Україні, є старішою версією ATACMS з касетними боєголовками великого радіусу дії.

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Крім того, до пакету ввійдуть додаткові боєприпаси для 155 мм гаубиць та до систем залпового вогню HIMARS.

Першу партію ATACMS середнього радіусу дії США поставили Україні у вересні.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

США відправлять Україні нову зброю

Про пакет допомоги США, який Америка підготувала для України уперше за багато місяців, писало агентство Reuters. Пентагон використав кошти, заощаджені на попередньому контракті на поставку зброї для ЗСУ.

Цей пакет є лише тимчасовим рішенням, зауважили у Міноборони США.

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