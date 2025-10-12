Вдарить 3-градусний мороз та піде сніг: у яких областях буде штормова погода

Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 13 жовтня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

У яких областях будуть дощі та сніг

Погода в Україні 13 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях - І рівень небезпечності. Вночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3°.

Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / фото: ventusky

Погода 13 жовтня

В Україні 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на півдні та сході країни. У Карпатах буде туман. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У південно-східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; на півдні країни вночі 6-11°, вдень 10-15°. В Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 13 жовтня в Україні буде місцями прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+15 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +.3..+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / фото: meteoprog

Погода 13 жовтня у Києві

У Києві 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

