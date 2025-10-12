Рус
Чи можуть забрати майно за несплату комуналки: чим ризикують боржники

Олексій Тесля
12 жовтня 2025, 18:48
Комунальні служби мають повне право подавати позови до суду, а після винесення рішення справу передають у виконавчу службу.
Що буде з боржниками за комуналку

Важливо:

  • Боржники ризикують зіткнутися з блокуванням рахунків
  • Комунальні служби мають повне право подавати позови до суду

Навіть в умовах воєнного стану зобов'язання з оплати комунальних послуг зберігаються.

У разі накопичення боргів споживачі ризикують зіткнутися з блокуванням рахунків, утриманням зарплати або навіть втратою майна, розповіла адвокат Ольга Брус у коментарі виданню Фокус.

відео дня

За її словами, звільнення від стягнення комунальних боргів діє виключно в районах, де активно велися або ведуться бойові дії. Щоб підтвердити це, потрібно надати, наприклад, довідку внутрішньо переміщеної особи.

У всіх інших регіонах комунальні служби мають повне право подавати позови до суду. Після винесення рішення справу передають у виконавчу службу - і тоді може бути накладено арешт на банківські рахунки, частина доходів може утримуватися, а в крайніх випадках майно - виставлено на продаж.

Юрист підкреслює: уникнути таких наслідків реально, якщо заздалегідь домовитися про реструктуризацію заборгованості. Це дасть змогу виплачувати борг частинами і зберегти майно.

Виселення за несплату комунальних послуг застосовується вкрай рідко і тільки у випадках, коли житло зайнято без законних підстав. У таких ситуаціях навіть воєнний стан не рятує - рішення суду може призвести до виселення.

Фахівці рекомендують не затягувати з реакцією на повідомлення про борги і вчасно виходити на зв'язок із постачальниками послуг, щоб узгодити порядок погашення.

Як зменшити рахунок за комуналку: поради експертів

З приходом холодів рахунки за комунальні послуги знову можуть значно зрости. Однак існує простий спосіб знизити витрати на опалення - достатньо видалити повітря з радіаторів.

Для цього знадобиться спеціальний ключ для стравлювання повітря. Він дає змогу випустити повітряні пробки, які заважають рівномірному прогріванню батарей.

Така процедура покращує циркуляцію гарячої води, підвищує ефективність системи опалення та знижує навантаження на котел. Як результат - у будинку тепліше, а платити доводиться менше.

Раніше повідомлялося про те, які прилади треба вимикати перед виходом з дому. Вимкнення зайвих приладів може бути необхідним, щоб зберегти ваш дім у безпеці та допоможе уникнути зайвих витрат.

Як повідомляв Главред, раніше експерти назвали 3 "прилади-вампіри". "Пристрої-вампіри" можуть збільшити ваш річний рахунок за електроенергію, якщо їх не вимикати з розетки.



Що таке житлово-комунальні послуги?

Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".





