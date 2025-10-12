Рус
Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

Юрій Берендій
12 жовтня 2025, 09:11оновлено 12 жовтня, 10:03
Російські війська знову завдали прицільного удару по енергетичній інфраструктурі України, над ліквідацією пошкоджень уже працюють фахівці.
Ціла область залишилась без світла після атак РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Донецька область внаслідок російського обстрілу залишилась без електроенергії
  • Фахівці вже працюють над її відновленням

Російські окупаційні війська завдали цілеспрямованого удару по енергооб'єкту на Донеччині. Внаслідок атаки область залишилась без електропостачання. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він повідомив, що вранці російські війська знову завдали прицільного удару по українській енергетичній інфраструктурі.

За словами Філашкіна, фахівці вже розпочали ремонтні роботи й докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання, однак масштаби пошкоджень і строки відновлення поки уточнюються.

"Тим часом в області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет", - наголосив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Які регіони стануть ціллю ворожих ударів по енергооб'єктах - думка експерта

Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар наголосив, що війна триває, тож варто бути готовими до нових атак на енергетичну інфраструктуру.

За його словами, сподіватися, що ворог змінить свої наміри, марно — навпаки, Україна має посилювати інтенсивність власних ударів у відповідь.

Гончар також підкреслив, що запаси ракет і дронів у Росії не є безкінечними.

"Вона (Росія, - ред.) хотіла досягти цього (блекауту в Україні, - ред.) і в 2023 році, але не вийшло, і в 2024-му, але теж не вийшло. І в 2025-му думаю, що не вийде. Звичайно, для людей на Сумщині та Чернігівщині, де доводиться сидіти без світла по кілька днів, це проблема, але це локально. Просто десь для відновлення потрібно кілька годин, десь кілька днів. Ми до цього готові", - підсумував він.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не зможе залишити Україну без світла та тепла цієї зими, запевнив генеральний директор енергетичної компанії ДТЕК Максим Тимченко. Він наголосив, що українська енергосистема суттєво зміцнилася, а фахівці енергогалузі ретельно підготувалися до можливих нових ударів.

Після масованої нічної атаки РФ 10 жовтня в Україні почали діяти графіки аварійних відключень електроенергії. Зокрема, у Сумській області їх запровадили через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

За підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський визначив головні завдання щодо стабільного забезпечення країни електроенергією та газом.

Про персону: Вадим Філашкін

Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

