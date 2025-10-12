Рус
Як Україна може знищити Кримський міст: генерал СБУ розкрив сценарій

Олексій Тесля
12 жовтня 2025, 14:00
Росія зосередила на захисті мосту практично всі доступні засоби, нагадав Віктор Ягун.
Кримський міст, ракета Фламінго
Як Україна може знищити Кримський міст / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Головне із заяв Ягуна:

  • Забезпечити повну невразливість мосту росіянам так і не вдалося
  • Масштабні оборонні заходи не виключають можливості його ураження

За словами Віктора Ягуна, генерал-майора запасу і колишнього заступника глави СБУ (2014-2015 рр.), Кримський міст від самого початку був для Росії стратегічним об'єктом, у який було вкладено значні ресурси для його захисту. Попри це, забезпечити повну невразливість споруди росіянам так і не вдалося.

У коментарі для Радіо Свобода Ягун наголосив, що Росія зосередила на захисті мосту практично всі доступні засоби, однак навіть масштабні оборонні заходи не виключають можливості його ураження - особливо якщо операція ретельно підготовлена і відбувається в умовах суворої секретності.

"Там є і морський компонент, і протиповітряний, і протиракетний. І були розгорнуті великі підрозділи. Тобто міст, на їхню думку, був дійсно захищений", - розповів він.

Співрозмовник зазначив, що успішний удар по мосту став можливий завдяки креативному підходу українських спецслужб, при цьому плануванням займалося вкрай вузьке коло людей, що допомогло зберегти операцію в таємниці.

Як Україна може знищити Кримський міст: генерал СБУ розкрив сценарій
/ Главред

На думку Ягуна, руйнування Кримського мосту могло б створити серйозні логістичні проблеми для російських військ, фактично порушивши транспортне сполучення з Кримом. Він припустив, що Росія навряд чи зможе оперативно вирішити таку проблему, якщо вона виникне.

"Проблема не тільки в тому, що міст може зупинитися. У них немає можливостей, які були в України, немає порома, десантних кораблів, які вони стягнули з усіх флотів. Усе це в комплексі - величезна проблема для них", - вважає експерт.

Як може бути зруйнований Кримський міст: думка експерта

Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики імені С. І. Суботіна НАН України Дмитро Гринь розповів про сейсмічні загрози, Серйозну загрозу також становить Крим і акваторія Чорного моря. Він додав, що якщо в Криму станеться землетрус силою 7-8 балів, Кримський міст може бути зруйнований, оскільки побудований на геологічно нестабільній території з розломами і грязьовими вулканами.

Як повідомляв Главред, раніше Україна знову атакувала Кримський міст. Спецоперацію провела СБУ. Унаслідок вибуху було суттєво пошкоджено підпірки опор естакади.

Пізніше СБУ показала фрагмент відео вибуху на Кримському мосту. У спецслужбі уточнили, що в рамках операції було підірвано одну з опор головного прольоту переправи. Було застосовано близько 1100 кг вибухової речовини в тротиловому еквіваленті.

У Військово-морських силах України заявили, що СБУ вразила складний елемент Кримського мосту поблизу Керч-Єнікальського каналу. Удар по цій частині може призвести до серйозних наслідків для естакади.

Про персону: Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Віктор Ягун Кримський міст
Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він зараз

Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він зараз

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 87

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 87

Довгоочікувана нагорода: три знаки зодіаку скоро купатимуться в достатку

Довгоочікувана нагорода: три знаки зодіаку скоро купатимуться в достатку

Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

Можна "вбити" двигун, якщо не знати: скільки секунд потрібно, щоб прогріти авто

Можна "вбити" двигун, якщо не знати: скільки секунд потрібно, щоб прогріти авто

