Зірка Жіночого Кварталу вперше виходить заміж - джерело

Стисло:
- Влітку Олександра Машлятіна та Іван Кабанков натякнули на заручини
- Інсайдери заговорили про весілля пари
На початку червня українська акторка і комік Олександра Машлятіна спровокувала чутки про заручини з бойфрендом - фотографом Іваном Кабанковим. Тоді артистка опублікувала спільне фото з коханим, на якому можна розгледіти обручку на її безіменному пальці.
У коментарях пару стали вітати з заручинами, проте ні підтверджувати, ні заперечувати вихід їхніх стосунків на новий рівень Машлятіна і Кабанков не стали. Втім, з часом у цьому відпала необхідність.
Інсайдери розповіли виданню ТСН.ua, що між Олександрою та Іваном усе справді серйозно. Заручини відбулися, і тепер артистка готується до заміжжя.
Раніше Главред розповідав про справжню причину розлучення Андрія Бєднякова і Насті Короткої. Акторка зізналася, чому зважилася піти від чоловіка після 10 років шлюбу.
Також українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про колишнього чоловіка - чи підтримують вони контакт, та чи бере він участь у житті дітей.
Жіночий Квартал - гумористичне розважальне телевізійне шоу, що демонструється на телеканалі 1+1 Україна з жовтня 2018 року. Виробництво здійснює "Студія "Квартал 95" за підтримки 1+1, повідомляє Вікіпедія.
