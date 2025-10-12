Рус
Зірка Жіночого Кварталу вперше виходить заміж - джерело

Анна Підгорна
12 жовтня 2025, 17:40
Олександра Машлятіна та її обранець вирішили узаконити стосунки.
Олександра Машлятіна з нареченим
Олександра Машлятіна особисте життя - акторка виходить заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashliatina

Стисло:

  • Влітку Олександра Машлятіна та Іван Кабанков натякнули на заручини
  • Інсайдери заговорили про весілля пари

На початку червня українська акторка і комік Олександра Машлятіна спровокувала чутки про заручини з бойфрендом - фотографом Іваном Кабанковим. Тоді артистка опублікувала спільне фото з коханим, на якому можна розгледіти обручку на її безіменному пальці.

У коментарях пару стали вітати з заручинами, проте ні підтверджувати, ні заперечувати вихід їхніх стосунків на новий рівень Машлятіна і Кабанков не стали. Втім, з часом у цьому відпала необхідність.

Інсайдери розповіли виданню ТСН.ua, що між Олександрою та Іваном усе справді серйозно. Заручини відбулися, і тепер артистка готується до заміжжя.

Олександра Машлятіна, Іван Кабанков
Олександра Машлятіна та Іван Кабанков / фото: instagram.com/ivankabankov

Раніше Главред розповідав про справжню причину розлучення Андрія Бєднякова і Насті Короткої. Акторка зізналася, чому зважилася піти від чоловіка після 10 років шлюбу.

Також українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про колишнього чоловіка - чи підтримують вони контакт, та чи бере він участь у житті дітей.

Що таке Жіночий Квартал?

Жіночий Квартал - гумористичне розважальне телевізійне шоу, що демонструється на телеканалі 1+1 Україна з жовтня 2018 року. Виробництво здійснює "Студія "Квартал 95" за підтримки 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Жіночий Квартал
Як Україна може знищити Кримський міст: генерал СБУ розкрив сценарій

13:44

"Голосно пішов": Суханов заговорив про своє раптове звільнення

