Зірка Жіночого Кварталу вперше виходить заміж - джерело

Олександра Машлятіна та її обранець вирішили узаконити стосунки.

Олександра Машлятіна особисте життя - акторка виходить заміж

Стисло:

Влітку Олександра Машлятіна та Іван Кабанков натякнули на заручини

Інсайдери заговорили про весілля пари

На початку червня українська акторка і комік Олександра Машлятіна спровокувала чутки про заручини з бойфрендом - фотографом Іваном Кабанковим. Тоді артистка опублікувала спільне фото з коханим, на якому можна розгледіти обручку на її безіменному пальці.

У коментарях пару стали вітати з заручинами, проте ні підтверджувати, ні заперечувати вихід їхніх стосунків на новий рівень Машлятіна і Кабанков не стали. Втім, з часом у цьому відпала необхідність.

Інсайдери розповіли виданню ТСН.ua, що між Олександрою та Іваном усе справді серйозно. Заручини відбулися, і тепер артистка готується до заміжжя.

Олександра Машлятіна та Іван Кабанков / фото: instagram.com/ivankabankov

