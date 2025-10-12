Головний інгредієнт десертів дешевшає - ціни побили рекорд за 20 місяців

Світові ціни на какао обвалилися до мінімуму, але шоколад у магазинах не дешевшає.

Ціни на какао обвалилися / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Ціни на какао впали до мінімуму за 20 місяців

Роздрібні ціни на шоколад залишаються високими

Очікується, що врожай какао 2025-2026 років перевищить попит

Світові ціни на какао обвалилися до мінімуму за останні 20 місяців. Незважаючи на різке зниження вартості сировини, роздрібні ціни на шоколад залишаються високими. Про це пише Financial Times.

За даними біржі ICE New York, цього тижня какао торгується приблизно по $6 150 за тонну, тоді як у грудні минулого року котирування сягали понад $12 000 за тонну. На Лондонській біржі какао зараз коштує близько $4 262 за тонну, що на 58% менше порівняно з піковими значеннями квітня 2024 року.

Раніше різке подорожчання какао було зумовлене низкою проблем у Кот-д’Івуарі та Гані, які разом забезпечують близько 60% світового виробництва какао. Серед основних факторів:

суха погода та поширення хвороб;

багаторічна нестача інвестицій.

Наразі ситуація змінюється. Очікується, що врожай 2025-2026 років перевищить світовий попит, що може ще більше знизити ціни на сировину.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти впродовж жовтня - прогноз експерта

Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції ННЦ "Інститут аграрної економіки", докторка економічних наук Інна Сало заявила, що продовж жовтня 2025 року в Україні прогнозується зростання цін на плодові культури на 5-7% порівняно з поточними показниками.

За її словами, ключовими чинниками формування цін є обсяги постачання продукції, витрати на зберігання та транспортування, а також підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників і зростання цін на пальне. Усе це безпосередньо позначається на собівартості плодових і овочевих культур.

Сало стверджує, що вартість плодових значною мірою залежить від обсягів товарної пропозиції, на які впливають погодні умови, а також від логістичних витрат.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на рис у країнах Азії впали до найнижчого рівняза останнє десятиліття - приблизно $355 за тонну, повідомляє Bloomberg. Зниження вартості експорту з Таїланду, одного з провідних світових постачальників, може суттєво вплинути на ринки продовольства, здешевивши рис у багатьох країнах Азії, Африки та Близького Сходу.

Водночас в Україні четвертий тиждень поспіль спостерігається зростання цін на огірки, що пов’язано з різким скороченням пропозиції на внутрішньому ринку. За останні сім днів вартість зросла на 66% - нині вона коливається в межах 65-80 гривень за кілограм.

Крім того, експерти прогнозують, що цього року ціни на каву можуть зрости до 20% через скорочення виробництва у ключових регіонах, насамперед у Бразилії. Оптова ціна на арабіку вже перевищила $4 за фунт, тоді як на початку 2024 року вона становила близько $2, що свідчить про стрімке подорожчання однієї з найпопулярніших сировинних культур у світі.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

