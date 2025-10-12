Прильоти в трьох областях: РФ вдарила по об'єктах енергетики та газової системи

Унаслідок ударів РФ пошкоджень зазнали об'єкти енергетики в трьох областях України.

РФ б'є по об'єктах енергетики України / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури

Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики в трьох областях України

У ніч на неділю, 12 жовтня, армія країни-агресора РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України.

Як ідеться в повідомленні пресслужби Міненерго, унаслідок ударів РФ пошкоджень зазнали об'єкти енергетики в трьох областях:

Донецькій;

Одеській;

Чернігівській.

"Рятувальники ДСНС та енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Міністерство енергетики дякує енергетикам і рятувальникам, які, незважаючи на всі ризики для власного життя, продовжують виконувати свою роботу та забезпечують функціонування енергосистеми", - ідеться в повідомленні.

Нова стратегія ударів РФ: що говорять у Міненерго

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов розповів про зміну стратегії масованих атак з боку РФ на енергетичну інфраструктуру України.

За його словами, замість колишньої тактики одночасного обстрілу ключових енергооб'єктів по всій країні, ворог тепер зосереджує удари на окремих областях, завдаючи прицільної шкоди по регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська завдали цілеспрямованого удару по енергооб'єкту в Донецькій області. Унаслідок атаки область залишилася без електропостачання.

Раніше повідомлялося, що РФ не зможе позбавити Україну світла і тепла цієї зими, заявив генеральний директор енергетичної компанії ДТЕК Максим Тимченко. Він зазначив, що українська енергосистема значно зміцнилася, а енергетики ретельно підготувалися до можливих нових атак.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

