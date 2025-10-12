Має дивну форму: у Дніпропетровській області знайшли цікавий гриб

Гнойовик білий можна їсти у вареному, смаженому або тушкованому вигляді.

Гнойовик білий росте по всій території України / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Гнойовик білий росте по всій території України

Гнойовик білий можна їсти, але тільки коли він молодий

В осінній сезон українці знаходять різноманітні види грибів, які дивують своїм кольором, формою та смаком. Так у Дніпропетровській області помітили гриб під назвою гнойовик білий. Про це повідомляє "Телеграф".

Гнойовик білий належить до сімейства печерицевих. Його ще називають "шагрень" або "печериця кучерява". Особливість гнойовика білого - у циліндричному капелюшку, який розкривається з часом. Він вкритий білими лусочками волокнистої структури.

Дзвіноподібний капелюшок має 5-12 сантиметрів завдовжки та до 6 сантиметрів завширшки. Зазвичай він бежево-коричневого відтінку, але по краях чорніє. Також гнойовик білий має білу ніжку довжиною 6-15 сантиметрів, а завширшки - 1-3 сантиметри.

Гнойовик білий росте по всій території України. Зокрема, в лісах, на луках, біля доріг, на удобрених місцях, інколи в парках. Зазвичай ці гриби ростуть групами. Сезон збирання починається в липні й триває до листопада.

Гнойовик білий можна їсти, але тільки коли він молодий. Якщо капелюшок молочного або бежевого відтінку і ще не почорнів, то можна споживати. Цей гриб досить швидко розкладається, тому одразу після збору його потрібно очистити і приготувати.

Гнойовик білий можна їсти у вареному, смаженому або тушкованому вигляді. У разі споживання з алкоголем цей гриб не спричиняє отруєння, як гнойовик чорнильний. А все тому, що він не містить коприну - речовини, яка в поєднанні зі спиртними напоями викликає отруєння.

