Пісторіус анонсував пакет допомоги ЗСУ і сказав, чи будуть у ньому Taurus

За словами глави Міноборони Німеччини, є прогрес у напрямку боєприпасів.

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Борис Пісторіус заявив, що новин щодо відправлення ракет Taurus в Україну поки немає / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Saab

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України. Про це він заявив 19 березня перед засіданням Контактної групи з оборони України, яка проходить на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

За його словами, є прогрес у напрямку боєприпасів, передає Радіо Свобода.

"З одного боку завдяки чеській ініціативі, але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні. Отже, справа просувається іноді маленькими, іноді великими кроками, але головне - це постійні поставки боєприпасів", - заявив Пісторіус.

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На запитання про прогрес щодо далекобійних ракет Taurus, міністр оборони Німеччини зазначив, що про це "новин немає".

Ракета Taurus - головні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Пісторіус розповів про новий пакет допомоги для України:

Як повідомляв Главред, президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси "так швидко, як це можливо". За його словами, найближчим часом європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів - і для себе, і для України.

Тим часом Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетехніки для України. До проекту долучилися Велика Британія, Швеція та Італія. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Ракети Taurus для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив свою позицію щодо невідправлення в Україну далекобійних ракет Taurus. За його словами, це може призвести до подальшої ескалації конфлікту і фактично позначити пряму участь Німеччини у війні.

Видання Der Spiegel писало про те, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок намагається переконати Шольца доправити в Україну крилаті ракети Taurus.

14 березня 2024 року 538 німецьких депутатів проголосували "проти" постачання далекобійних крилатих ракет моделі Taurus для потреб ЗСУ (лише 31 особа підтримала відповідне рішення).

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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