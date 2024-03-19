УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Пісторіус анонсував пакет допомоги ЗСУ і сказав, чи будуть у ньому Taurus

Анна Ярославська
19 березня 2024, 12:42
За словами глави Міноборони Німеччини, є прогрес у напрямку боєприпасів.
Борис Пісторіус, Taurus Rocket
Борис Пісторіус заявив, що новин щодо відправлення ракет Taurus в Україну поки немає / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Saab

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України. Про це він заявив 19 березня перед засіданням Контактної групи з оборони України, яка проходить на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

За його словами, є прогрес у напрямку боєприпасів, передає Радіо Свобода.

"З одного боку завдяки чеській ініціативі, але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні. Отже, справа просувається іноді маленькими, іноді великими кроками, але головне - це постійні поставки боєприпасів", - заявив Пісторіус.

відео дня

На запитання про прогрес щодо далекобійних ракет Taurus, міністр оборони Німеччини зазначив, що про це "новин немає".

Пісторіус анонсував пакет допомоги ЗСУ і сказав, чи будуть у ньому Taurus
Ракета Taurus - головні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Пісторіус розповів про новий пакет допомоги для України:

Пісторіус анонсував пакет допомоги ЗСУ і сказав, чи будуть у ньому Taurus

Як повідомляв Главред, президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси "так швидко, як це можливо". За його словами, найближчим часом європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів - і для себе, і для України.

Тим часом Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетехніки для України. До проекту долучилися Велика Британія, Швеція та Італія. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Ракети Taurus для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив свою позицію щодо невідправлення в Україну далекобійних ракет Taurus. За його словами, це може призвести до подальшої ескалації конфлікту і фактично позначити пряму участь Німеччини у війні.

Видання Der Spiegel писало про те, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок намагається переконати Шольца доправити в Україну крилаті ракети Taurus.

14 березня 2024 року 538 німецьких депутатів проголосували "проти" постачання далекобійних крилатих ракет моделі Taurus для потреб ЗСУ (лише 31 особа підтримала відповідне рішення).

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Інші новини за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Німеччини військова допомога війна Росії та України Рамштайн зустріч Борис Пісторіус Ракети Taurus
Реклама

Головне за день

"Росія дорого заплатила": глава Пентагону дав гучну обіцянку щодо війни в Україні

"Росія дорого заплатила": глава Пентагону дав гучну обіцянку щодо війни в Україні

14:07 Світ
"Це обов’язок України": у ГУР відповіли, чи допомагають російським добровольцям

"Це обов’язок України": у ГУР відповіли, чи допомагають російським добровольцям

13:49 Україна
Пісторіус анонсував пакет допомоги ЗСУ і сказав, чи будуть у ньому Taurus

Пісторіус анонсував пакет допомоги ЗСУ і сказав, чи будуть у ньому Taurus

12:42 Світ
Всі головні новини

Популярне

Бєлгород тепер може спати спокійно 15007

Бєлгород тепер може спати спокійно

Головна ідея Путіна і Росії вже не Україна 4816

Головна ідея Путіна і Росії вже не Україна

Україну накриють сніг і морози: синоптик назвала дату 4437

Україну накриють сніг і морози: синоптик назвала дату

Путинофіла Джигурду помітили на Запоріжжі: спекулював на українському корінні 4322

Путинофіла Джигурду помітили на Запоріжжі: спекулював на українському корінні

Останні новини

14:32

Букмекери оголосили нові ставки щодо Євробачення: Україна показала несподівані позиції

14:09

Володимир Продивус: Моя родина живе в Україні, тут працюють мої бізнеси актуально

14:07

"Росія дорого заплатила": глава Пентагону дав гучну обіцянку щодо війни в Україні

13:49

"Це обов’язок України": у ГУР відповіли, чи допомагають російським добровольцям

13:43

"Ти що, зовсім": дідусь Петросян здивований народженням його доньки

ЗСУ відступають на другу-третю лінії: з якими викликами зіткнулася арміяЗСУ відступають на другу-третю лінії: з якими викликами зіткнулася армія
13:41

Фанати Христини Соловій у ступорі через її нову антирелігійну витівкуФото

13:38

Як можна охолодити Айфон: що робити в неприємній ситуації

13:36

Ще одна українська зрадниця отримала російський паспорт

13:31

Чому завжди потрібно закривати штори у номері готелю: відповідь здивує

Реклама
12:59

Стартує щасливе життя: три знаки зодіаку випробують удачу в повний місяць 25 березня

12:53

Ситуація різко змінилась: в ЗСУ розповіли про нову тактику РФ в районі Авдіївки

12:43

3 знаки зодіаку, які живуть довше за всіх: навіть до 100 років

12:42

Пісторіус анонсував пакет допомоги ЗСУ і сказав, чи будуть у ньому TaurusВідео

12:20

Коаліція бронетехніки для України: Польща та Німеччина запускають важливий проект

12:13

Як батько: зрадниця Соломки показала свого дорослого залицяльника

12:12

Є великий ризик отруєння: яку картоплю нізащо не можна їсти

11:59

Зірка шоу "Танці з зірками" розійшовся з дружиною після новини про зраду

11:52

Час готуватись до війни: в ЄС закликали прийняти важливі рішення і згадали Росію

11:48

Євросоюз таємно готується до вступу України в блок - Politico

11:35

Вергуни на горілці: Ярославський показав рецепт традиційного українського десерту

Реклама
11:28

Трамп натякнув, що в разі своєї перемоги депортує принца Гаррі зі США

11:23

Дешево і без мук: як позбутися жиру на варильній панелі за 10 хвилин

11:21

У РФ виникли проблеми з виробництвом ракет: партизани дістали секретні документиФото

11:19

Коли починається сезон щуки: прості поради для рибалок

11:07

Україну накрив сніг і холод: синоптик назвала дати потеплінняВідео

10:59

Втрати ворога досягають 70%: в ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра

10:58

Китайський гороскоп на завтра 20 березня: Тиграм - негаразди у стосунках, Зміям - конфлікт

10:31

Дженніфер Лопес знялася в сукні від українського бренду

10:25

Одесит Джиган прогосував у Дубаї за терориста Путіна

10:18

Виснажена, але щаслива: феєричне повернення Кейт Міддлтон

10:16

Мирний рік для Києва: в Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні

09:59

"Потрібно більше людей": сенатор Грем закликав знизити призовний вік в Україні

09:47

Захід зробить РФ пропозицію в обмін на зупинку війни – переможниця "Битви екстрасенсів"

09:43

"Забудь ти того бабія": дружина Мурата Налчаджиоглу публічно розплакалася

09:43

День Весняного рівнодення: лише одна річ 20 березня змінить долю і приверне багатство

09:40

Який характер у імені Саша: звідки воно пішло і всі секрети

09:38

"Не можна недооцінювати": полковник ЗСУ спрогнозував дії Путіна після виборів

09:00

Чому при двох мільйонах вакансій сьогодні так важко знайти роботу?

08:53

Гороскоп на завтра 20 березня 2024: Левам - проблеми на роботі, Ракам - час відпочити

08:44

ЗСУ зможуть піти у наступ у 2025 році: сенатор США назвав умову

Реклама
08:43

Сі Цзіньпін поїде до Макрона: у Politico дізналися мету візиту і до чого тут Путін

08:10

Зброя, яка припинить війни?Погляд

07:47

Європа почне виробляти достатньо боєприпасів для ЗСУ найближчим часом - Павел

06:59

Путін використає "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні - ISW

06:10

Головна ідея Путіна і Росії вже не УкраїнаПогляд

05:30

6 причин, чому горить вухо: про що говорить давня прикмета

05:05

Чому не можна спати лицем у подушку: чим це загрожує людині

04:33

Головоломка на удачу: потрібно знайти чотирилисту конюшину за 11 секунд

03:30

Чим краще засіяти порожній город: новий урожай попре як на дріжджахВідео

03:00

"Я проникну в Україну": зрадниця Лоліта знайшла спосіб повернутися

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти