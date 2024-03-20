Розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено: у The Hill назвали терміни

У Палати представників є всього чотири дні до великодніх канікул, і спікер-республіканець не збирається займатися питанням України.

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Майк Джонсон спочатку хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США / Колаж: Главред, фото: defense.gov, pixabay.com, скріншот

Питання надання військової допомоги США Україні знову буде відкладено, щонайменше - до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спершу хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Як пише The Hill, у вівторок Палата представників повертається до роботи, але без офіційного терміну та чіткої стратегії для ухвалення військової допомоги Україні.

Засідання нижньої палати заплановані лише на чотири дні, а потім почнуться двотижневі канікули перед Великоднем (Християни західного обряду святкуватимуть Світле Христове Воскресіння 31 березня).

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"Ми не можемо поїхати додому на Песах і Великдень - ми повинні надати цю допомогу Україні", - заявила демократка від Каліфорнії, колишня спікерка Ненсі Пелосі.

Тим часом нинішній спікер Джонсон не готовий швидко перейти до пакету іноземної допомоги перед великодніми канікулами. Він заявив, що хоче спочатку зосередитися на фінансуванні уряду і лише потім перейти до пакета питань національної безпеки, включно з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також фінансуванням заходів із посилення безпеки на кордоні США і Мексики.

"Цей графік відсуне найбільш ранні потенційні дії щодо України до 9 квітня (за три тижні), коли Палата представників має повернутися в Капітолій після тривалої святкової перерви", - пише видання.

Хто такий Майк Джонсон Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена. Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Напередодні координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс під час слухань у Палаті представників США заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови щодо припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що впродовж року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Військова допомога Україні від США США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден. Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників". Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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