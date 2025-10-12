Рус
"Шкода, що не українка": Костянтин Грубич звернувся до росіян через Пугачову

Христина Трохимчук
12 жовтня 2025, 12:44
Ведучий різко висловився в бік переслідувачів Пугачової.
Константин Грубич
Костянтин Грубич висловився про Аллу Пугачову / колаж: Главред, фото: instagram.com, Костянтин Грубич, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • Костянтин Грубич висловився про Аллу Пугачову
  • Що він сказав

Український телеведучий Костянтин Грубич висловився про російську співачку Аллу Пугачову, яка активно підтримує Україну у війні з терористичною РФ, а також про ставлення до неї росіян. В інтерв'ю "Коммерсанту" ведучий заявив, що вважає Пугачову геніальною людиною.

На глибоке переконання Грубича, росіянам пощастило мати таку талановиту людину серед лідерів думок, але вони не оцінили своє щастя.

Алла Пугачова
Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Мені шкода, що вона не українка. Ну, так от пощастило росіянам, а їй з ними не пощастило. Вона наскрізь росіянка, і вона любить свою, яка вона не яка, країну", - висловився Костянтин.

Він також заявив, що Пугачова могла б стати честю будь-якої нації, але на жаль їй довелося назвати своєю батьківщиною терористичну РФ.

Алла Пугачова
Костянтин Грубич захоплюється Аллою Пугачовою / фото: instagram.com, Алла Пугачова

"Я думаю, що "хороший" - "не хороший" не зовсім відноситься до етнічної приналежності. Більшість росіян - недалекі. Але є низка людей, які гідні, розумні, і вони зробили б честь будь-якій нації. Серед них і Пугачова. Або одна з перших", - підкреслив Грубич.

Алла Пугачова - позиція

Позиція Алли Пугачової щодо війни в Україні чітко антивоєнна. З початком повномасштабного вторгнення вона засудила російську агресію і разом із чоловіком Максимом Галкіним покинула РФ, виїхавши до Ізраїлю.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкін і Алла Пугачова підтримали Україну / фото: instagram.com, Максим Галкін

Співачка публічно заявила, що совість для неї дорожча за славу і висловила підтримку чоловікові, якого в Росії визнали "іноагентом" за антивоєнну позицію.

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова, яка не захотіла жити в терористичній Росії, розлютила росіян. Артистка, яка виїхала з Росії, отримує пенсію в розмірі 67 тисяч рублів - утричі більшу за звичайну пенсію росіян.

Також співачка Алла Пугачова кілька разів поверталася на батьківщину з таємною метою. За словами путініста Йосипа Пригожина, Алла Борисівна, яка зараз живе закордоном, нібито вирішила повернутися в Росію, щоб скористатися старими зв'язками і допомогти своєму чоловікові Максиму Галкіну.

Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

"Людям потрібно розуміти": для яких регіонів відключення світла стануть звичними

В Україну повертається мокрий сніг: синоптики назвали дату

"Продовжуємо боротися": ЗСУ звільнили село в Запорізькій області

