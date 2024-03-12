США оголосили перший пакет допомоги Україні у цьому році

Раніше повідомлялося про імовірну передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

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Вашингтон сподівається відправити зброю Україні у найкоротші терміни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter / Олексій Резніков, ua.depositphotos.com

Білий дім оголосив у вівторок, 12 березня, новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів, йдеться у повідомленні Міноборони США.

Це перший пакет озброєнь від США у 2024 році - востаннє таке оголошення було наприкінці грудня.

До нового пакету ввійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Озброєння нададуть зі складів Сполучених Штатів.

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Для фінансування пакета використали залишкові кошти, схвалені Конгресом раніше. У Пентагоні підкреслили, що грошей на поповнення власних запасів зброї у США поки нема.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

До пакету ввійшли ATACMS

Про пакет допомоги США, який Америка підготувала для України уперше за багато місяців, писало агентство Reuters. Пентагон використав кошти, заощаджені на попередньому контракті на поставку зброї для ЗСУ.

За даними Politico, у рамках першого за багато місяців пакету допомоги Сполучені Штати відправлять Україні далекобійні ATACMS радіусом дії у 160 км. Кількість ракет, які передадуть Україні, невідома.

Далекобійні ракети, які США погодилися поставити Україні, є старішою версією ATACMS з касетними боєголовками великого радіусу дії.

Цей пакет є лише тимчасовим рішенням, зауважили у Міноборони США.

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