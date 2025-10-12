'Продовжуємо боротися': ЗСУ звільнили село в Запорізькій області

Село Малі Щербаки тепер перебуває під контролем Сил оборони України.

https://glavred.net/front/prodolzhaem-borotsya-vsu-osvobodili-selo-v-zaporozhskoy-oblasti-10705814.html Посилання скопійоване

ЗСУ звільнили село Малі Щербаки / колаж: Главред, фото: скріншот, DeepState

Коротко:

ЗСУ звільнили село Малі Щербаки на Запорізькому напрямку

Над населеним пунктом підняли український прапор.

Підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" разом із бійцями 33-го окремого штурмового полку звільнили населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку. Тепер він перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомив командир 24-ОШБ "Айдар" Олександр Коваленко.

Над населеним пунктом підняли український прапор.

відео дня

"Цей успіх - результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок - це ще одна сторінка нашої боротьби, яка триває щодня, незважаючи на втому, ризики та втрати. Ми продовжуємо боротися за кожен метр української землі. І ми обов'язково переможемо", - написав Коваленко.

Малі Щербаки - село Василівського району Запорізької області. Площа населеного пункту становить 25,76 км².

Дивіться відео з села Малі Щербаки

Як додав начальник Управління штурмових військ у складі Сухопутних військ ЗСУ полковник Валентин Манько, українські війська просунулись на 3,5 км вперед.

"Ми просунулись майже на 3,5 км вперед і більше 5 км по лінії фронту. Операція продовжується. Приморське, Степногірськ, Плавні і частково Камʼянське так і тримаємо під нашим контролем. В чергове штурмові війська показали свою міць. Вірте в ЗСУ! Слава Штурмовикам! Слава Україні", - написав він у Facebook.

На які області націлилась РФ - думка експерта

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов стверджує, що російські війська незалежно від пори року застосовують тактику "тисячі порізів", намагаючись не лише просунутися на Донбасі, а й розтягнути українські резерви на інших напрямках.

За його словами, за останній рік лінія фронту збільшилася на 200 км, що свідчить про спроби ворога відволікти сили від Донеччини. На думку Снєгирьова, окупанти не обмежуватимуться лише Донбасом - вони намагатимуться встановити контроль над Запорізькою областю та можуть дестабілізувати ситуацію на Херсонщині.

"Російські війська намагатимуться опрацьовувати різні сценарії. Тому що розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю досить проблематично навіть військовим шляхом", - сказав він в коментарі Главреду.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, спікер угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал заявив, що російські окупанти просунулися на сході Запорізької області біля населеного пункту Полтавка.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман сказав, що армія країни-агресора Росії активізувала бойові дії на Донбасі не через погіршення погоди. Ймовірно, перед окупантами поставили новий дедлайн.

Водночас OSINT-аналітик Unit Observer повідомив, що Росія готується до наступу на Дніпропетровську область. РФ перекидає війська з-під Покровська.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред