Допомога Україні від США на $60 млрд: Сенат остаточно підтримав законопроєкт

Далі законопроєкт вирушає до Палати представників.

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Сенат підтримав законопроєкт про допомогу Україні на суму $60 млрд/ Коллаж: Главред, фото: Посольство України у США, УНІАН

Сенат остаточно підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Далі цей законопроєкт вирушить до Палати представників. Про це повідомляється на офіційній сторінці Сенату США.

У цьому законопроєкті передбачається надання 95,3 мільярда доларів для трьох країн: України, Ізраїлю і Тайваню. З них для України передбачається понад 60 мільярдів доларів.

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Інші кошти планують розподілити наступним чином: 14 млрд – Ізраїлю, 9,15 млрд – на гуманітарні потреби Газа, Західного берега річки Йордан та України, а 4,83 млрд доларів – на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань.

Законопроєкт набрав уже понад 60 голосів "за" з 50-ти необхідних.

Джонсон не хоче виносити законопроєкт на голосування

Після голосування у Сенаті законопроєкт передадуть на розгляд Палати представників. Проте невідомо, коли за нього проведуть голосування і чи проведуть взагалі, адже раніше спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою.

Джонсон заявив, що "нездатність цього пакету врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників", повідомляє Washington Post.

Але якщо Джонсон не поставить цей законопроєкт на голосування у Палаті представників, то демократи можуть використати "discharge petition", тобто "запит про зняття з розгляду" – це механізм, який дозволяє поставити питання у порядок денний голосування в обхід спікера. Проте для цього потрібно зібрати 218 підписів, тобто підписи більшості Палати, на що може знадобитися багато часу.

Допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що Сенат ще на крок наблизив голосування щодо допомоги Україні від США. Сенат США в понеділок, 12 лютого, проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.

Також раніше повідомлялося, що допомога Україні на $60 млрд "зв'яже руки" Трампу. Законопроєкт, який включає військову допомогу для України на суму 60 мільярдів доларів, діятиме до вересня 2025 року. Таким чином, якщо Дональд Трамп стане новим президентом США, він тривалий час не зможе проводити свою політику з цього питання. Сенатор-республіканець Джеймс Венс сказав, що ситуація може стати "пасткою" для Трампа. Якщо Трамп на посаді президента спробує щось змінити, з'являться підстави для імпічменту.

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