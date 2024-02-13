УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Допомога Україні від США на $60 млрд: Сенат остаточно підтримав законопроєкт

Альона Вороніна
13 лютого 2024, 12:58оновлено 13 лютого, 13:45
Далі законопроєкт вирушає до Палати представників.
Допомога Україні від США на $60 млрд: Сенат остаточно підтримав законопроєкт
Сенат підтримав законопроєкт про допомогу Україні на суму $60 млрд/ Коллаж: Главред, фото: Посольство України у США, УНІАН

Сенат остаточно підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Далі цей законопроєкт вирушить до Палати представників. Про це повідомляється на офіційній сторінці Сенату США.

У цьому законопроєкті передбачається надання 95,3 мільярда доларів для трьох країн: України, Ізраїлю і Тайваню. З них для України передбачається понад 60 мільярдів доларів.

відео дня

Інші кошти планують розподілити наступним чином: 14 млрд – Ізраїлю, 9,15 млрд – на гуманітарні потреби Газа, Західного берега річки Йордан та України, а 4,83 млрд доларів – на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань.

Законопроєкт набрав уже понад 60 голосів "за" з 50-ти необхідних.

Джонсон не хоче виносити законопроєкт на голосування

Після голосування у Сенаті законопроєкт передадуть на розгляд Палати представників. Проте невідомо, коли за нього проведуть голосування і чи проведуть взагалі, адже раніше спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою.

Джонсон заявив, що "нездатність цього пакету врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників", повідомляє Washington Post.

Але якщо Джонсон не поставить цей законопроєкт на голосування у Палаті представників, то демократи можуть використати "discharge petition", тобто "запит про зняття з розгляду" – це механізм, який дозволяє поставити питання у порядок денний голосування в обхід спікера. Проте для цього потрібно зібрати 218 підписів, тобто підписи більшості Палати, на що може знадобитися багато часу.

Допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що Сенат ще на крок наблизив голосування щодо допомоги Україні від США. Сенат США в понеділок, 12 лютого, проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.

Також раніше повідомлялося, що допомога Україні на $60 млрд "зв'яже руки" Трампу. Законопроєкт, який включає військову допомогу для України на суму 60 мільярдів доларів, діятиме до вересня 2025 року. Таким чином, якщо Дональд Трамп стане новим президентом США, він тривалий час не зможе проводити свою політику з цього питання. Сенатор-республіканець Джеймс Венс сказав, що ситуація може стати "пасткою" для Трампа. Якщо Трамп на посаді президента спробує щось змінити, з'являться підстави для імпічменту.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США військова допомога
Реклама

Головне за день

Чи можуть війська РФ завдати масованого удару 24 лютого: у ЗСУ пояснили ситуацію

Чи можуть війська РФ завдати масованого удару 24 лютого: у ЗСУ пояснили ситуацію

13:06 Україна
Допомога Україні від США на $60 млрд: Сенат остаточно підтримав законопроєкт

Допомога Україні від США на $60 млрд: Сенат остаточно підтримав законопроєкт

12:58 Україна
У окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух: пишуть про приліт по окупантах

У окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух: пишуть про приліт по окупантах

12:26 Україна
Всі головні новини

Популярне

Достатньо 1 склянки: як прочистити трубу каналізації 32942

Достатньо 1 склянки: як прочистити трубу каналізації

Повертаються з втратами у 70% солдатів: ситуація на Лівобережжі Херсонщини 22398

Повертаються з втратами у 70% солдатів: ситуація на Лівобережжі Херсонщини

Усе дуже швидко закінчиться : експолковник КДБ назвав мету Путіна у війні 10256

"Усе дуже швидко закінчиться": експолковник КДБ назвав мету Путіна у війні

Чи варто брати жінку з дитиною: відповіді на складні запитання 4350

Чи варто брати жінку з дитиною: відповіді на складні запитання

Останні новини

13:42

Церковне свято 14 лютого: стрижку та манікюр потрібно відкласти

13:37

Як зрозуміти, що кіт вас любить: подає незвичайні знакиВідео

13:28

Коханець-альфонс зрадниці Ані Лорак висловився про їхній роман

13:06

Чи можуть війська РФ завдати масованого удару 24 лютого: у ЗСУ пояснили ситуацію

12:58

Допомога Україні від США на $60 млрд: Сенат остаточно підтримав законопроєкт

Розумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогствоРозумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогство
12:46

Що можна зробити з п'ятилітрової баклажки: 5 виробів, які спростять життя

12:26

У окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух: пишуть про приліт по окупантах

12:15

Умовний строк не рятує від мобілізації: в Нацполіції дали роз’яснення

12:11

Не хочуть покладатися на США: в ЄС заговорили про створення своєї ядерної зброї

Реклама
12:03

Тремтів від страху і фальшиво вив: Кіркоров виступив перед окупантами на фронтіВідео

12:00

"Не співчуття": політолог про реакцію Заходу на указ щодо "українських" земель в РФ

11:56

У Конгресі погрожують ультиматумом щодо проєкту з допомогою Україні: висунули вимогу

11:35

Наступ на Авдіївку став для РФ катастрофою: Коваленко назвав величезні втрати окупантів

11:22

"Майже добу під землею": 15 воїнів ЗСУ застрягли в тунелі під окупантами

11:10

Звідки в окупантів термінали Starlink: у ГУР опублікували радіоперехопленняВідео

11:10

Допомога Україні на $60 млрд "зв'яже руки" Трампу: республіканці забили тривогу

10:57

Українцям надходитиме "третя платіжка" за газ: за що і скільки доведеться платити

10:29

Китайський гороскоп на 14 лютого: Дракону - веселощі, Змії - прозріння

10:24

Через обстріли у Дніпрі евакуюють лікарню та закриваються школи

10:14

Загроза життю: путиністку Дану Борисову терміново госпіталізували

Реклама
10:06

Налетить шалений вітер і вдарить мороз -14: синоптик назвала дату похолодання

09:58

Головоломка, яка "ламає" мозок: яка монета впаде на дно відра

09:56

Буданов узяв у полон 19 окупантів: спецпризначенець розповів, як йому це вдалося

09:45

"Удар відплати": Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах

09:26

У Москві помітили яскравий спалах поруч із великим НПЗ: що відомоВідео

09:06

Гороскоп на завтра 14 лютого 2024: Стрільців підведе здоров'я, Рибам - підвищення

08:45

ЗСУ просунулися на трьох ключових напрямках фронту - ISW

08:42

Майстер показав лайфхак, як чистити пральну машину за секунду

08:36

Прогулювався біля казино: Арестовича помітили в МонакоВідео

08:10

У світі відбулися 3 події, які матимуть великі наслідки для УкраїниПогляд

07:41

Допомога Україні від США: Сенат ще на крок наблизив голосування

07:35

Тільки 1 з 10 людей розгадає загадку: потрібно знайти жабу у ванній за 8 секунд

06:59

Вибухи у Дніпрі: через атаку дронів частина міста залишилася без води та світла

06:10

Трамп почав погрожувати світуПогляд

05:50

Політолог про інтерв'ю Путіна Карлсону: Жахлива штука, американці слухати не будутьВідео

05:10

Є декілька локацій, де Росія може зіткнутися із Заходом – ГельманВідео

04:47

Маск познущався з Путіна влучним мемом

04:20

Яд не потрібен: як назавжди позбутися мишей в будинку та на подвір'ї

03:40

Поки молодуха гуляє в Китаї: на путініста Петросяна чекає надскладна операція

03:20

Не на фронті: Козловський у чорній кепці та куртці засвітився на прогулянці в Києві

Реклама
02:42

Це викликало істерику в росіян: експерт оцінив стратегічне рішення Зеленського

02:05

"Усе дуже швидко закінчиться": експолковник КДБ назвав мету Путіна у війніВідео

01:31

Як почистити зливний фільтр у пральній машині: там точно є сміття

00:40

Кому посміхнеться удача у 2024 році: три знаки зодіаку стануть успішними, як ніколи

12 лютого, понеділок
23:53

Зеленський готується до турне столицями Західної Європи: у Bloomberg назвали мету

23:29

Як часто потрібно поливати кактус: правила, які мають знати усі власники такої рослини

22:53

"Загроза з боку Росії": Шольц закликав Захід до масштабного виробництва зброї

22:30

Поляки блокують 5 пунктів пропуску на кордоні: заява прикордонників

22:19

ЄС вперше може застосувати санкції проти Китаю: у Bloomberg назвали компанії

22:08

Пестунчики Венери: 5 знаків зодіаку, у кого буде незабутній День усіх закоханих

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти