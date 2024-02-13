У Конгресі погрожують ультиматумом щодо проєкту з допомогою Україні: висунули вимогу

У Палаті представників не хочуть виносити на голосування пакет законопроєктів, які передбачають військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Палата представників працюватиме над питанням кордонів на власний розсуд - Джонсон / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, посольство України в США

Спікер Палати представників США (нижня палата Конгресу) республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та США, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою.

Як повідомляє The Hill, Джонсон дав зрозуміти, що не винесе ініціативу на голосування, навіть якщо її затвердить Сенат.

"За відсутності будь-яких змін у прикордонній політиці від Сенату, Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями на власний розсуд. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату", - сказав він. відео дня

Зокрема, голова Палати представників піддав критиці пакет через відсутність у ньому положень щодо безпеки американських кордонів.

"Законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему", - наголосив Майк Джонсон.

Допомога Україні від США

США тимчасово призупинили військову допомогу Україні, оскільки Конгрес поки що не проголосував за її продовження. У Сенаті США затвердили завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту. Можливо, ініціатива буде повністю схвалена в Сенаті в першій половині цього тижня.

Ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вибухнув "умовою" щодо допомоги Україні. Зокрема, він "закликав" Сенат не голосувати за пакет законопроектів і давати гроші союзникам тільки в борг.

Пакет законопроектів, що включають допомогу Україні на $60 млрд, "зв'яже руки" Трампу, вважає республіканець Джеймс Венс. За його словами, документ передбачає допомогу Україні до вересня 2025 року. І якщо прийде Трамп, він не зможе тривалий час проводити власну політику з цього питання.

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