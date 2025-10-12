Паливна криза в РФ розганяється: BBC розкрили, хто залишиться з 'порожнім баком'

Паливна криза охопила половину Росії через рекордні удари по енергетичній інфраструктурі.

https://glavred.net/war/toplivnyy-krizis-v-rf-razgonyaetsya-bbc-raskryli-kto-ostanetsya-s-pustym-bakom-10705889.html Посилання скопійоване

Більшість регіонів Росії відчувають дефіцит пального / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Бензиновий дефіцит охопив понад 57 регіонів РФ

Частина АЗС закривається, ціни на пальне зростають

Влада РФ заборонила експорт нафтопродуктів до кінця року

Перебої з постачанням бензину, що почалися в серпні на Далекому Сході Росії, зараз зафіксовані щонайменше у 57 регіонах країни. Частина автозаправок припиняє роботу, а вартість пального зростає. Влада РФ оголосила про заборону експорту нафтопродуктів до кінця року.

Як зазначає BBC, ситуація погіршилася на фоні рекордної кількості ударів України по російських енергетичних об'єктах, зокрема на нафтопереробних заводах. Саме ці підприємства забезпечують виробництво бензину та інших нафтопродуктів, а перебої у їх роботі посилюють дефіцит.

відео дня

Черги та обмеження пального

Жителі регіонів повідомляють про черги на АЗС, обмежений відпуск пального та відсутність деяких марок бензину. Перші проблеми виникли на Далекому Сході — у Забайкаллі, Примор’ї та Сахалінській області.

"Там інфраструктура постачання спирається лише на два великі нафтопереробні заводи, і саме тут було запроваджено обмеження і продаж палива за талонами", — пише BBC.

Ситуація в Криму та центральних регіонах

Ситуація у Криму ще складніша, адже паливо привозне. "Бензину не вистачає для "головних регіонів", що казати про окуповані території. Тому в Криму бензин відпускають по 20 літрів на одну машину — це трохи менше третини паливного бака легкової автівки", — зазначають місцеві джерела.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

У Москві та центральних регіонах РФ перебої менш відчутні — бензин присутній на заправках, хоча і з обмеженнями. Водночас у регіонах з нерозвиненою інфраструктурою ситуація критична: через дефіцит палива постачальники не можуть доставляти товари та продовольство у віддалені населені пункти.

Експертні оцінки

Філіп Інгрем, експерт з військової розвідки, підкреслив, що українська винахідливість завдає удару по "серцю" економіки Росії. "Точні удари по об'єктах нафтової та газової промисловості спрямовані на дестабілізацію військової машини російського диктатора Володимира Путіна", — зазначив він.

За словами Інгрема, дрони дальнього радіусу дії, здатні пролітати понад 1000 км, перетворюють "велику нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум’їн".

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко підтвердив ефективність атак: "Удари України по нафтопереробних заводах Росії вже приносять видимі результати. В окупованому Криму, Забайкальському окрузі та Читинській області спостерігаються проблеми з поставками бензину".

Фесенко додав, що подібні удари, ймовірно, триватимуть і надалі, посилюючи тиск на економічну інфраструктуру країни-окупанта.

Удари по Росії - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, протягом останніх кількох місяців США сприяють ударам України по енергетичній інфраструктурі РФ, прагнучи підірвати економічну стійкість режиму Путіна й змусити його сідати за стіл переговорів.

Крім того, Україна почала завдавати ударів у відповідь по енергооб'єктах на території Росії. Зокрема, вже зафіксовано відключення електроенергії в Бєлгородській області.

Нагадаємо, що вранці Служба безпеки України завдала далекобійного удару по російському нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", розташованому в місті Уфа, Республіка Башкортостан, приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону.

Читайте також:

Про джерело: BBC Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред