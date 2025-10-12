Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Людям потрібно розуміти": для яких регіонів відключення світла стануть звичними

Юрій Берендій
12 жовтня 2025, 15:16
104
У прифронтових регіонах України аварійні та планові відключення електроенергії можуть стати нормою через постійні атаки ворога, вказує Харченко.
'Людям потрібно розуміти': для яких регіонів відключення світла стануть звичними
Для яких регіонів відключення світла стануть звичними / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Харченко:

  • Україна має забезпечити фізичний захист для об'єктів енергетики, котелень і насосних станцій
  • Аварійні відключення для частини регіонів стануть регулярними

Відключення електроенергії для мешканців міст, які знаходяться на відстані 100-120 кілометрів від лінії фронту можуть стати звичним явищем. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Я щиро сподіваюся, що зараз і уряд, і місцева влада - як на обласному, так і на місцевому рівнях - роблять все можливе, щоб такі ситуації запобігти", - вказує він.

відео дня

Харченко наголосив, що головне зараз забезпечити резервне живлення для систем водо- та теплопостачання, а також подбати про фізичний захист котелень і насосних станцій.

За його словами, багато регіонів уже впровадили такі заходи, і це довело свою ефективність, навіть під час масованих атак відновлення відбувається значно швидше.

Експерт додав, що різниця між повним руйнуванням об’єкта та пошкодженням лише частини обладнання є суттєвою, тому важливо продовжувати цю роботу, аби уникнути ситуацій, коли міста залишаються без тепла взимку.

"Але одночасно людям потрібно розуміти: у смузі шириною 100-120 км від лінії бойового зіткнення або кордону аварійні відключення будуть звичним явищем. Так само протягом двох-трьох тижнів після масштабних атак графіки відключень теж можуть стати звичними - і до цього слід бути готовими. Ще раз підкреслю: я говорю саме про смугу шириною 100-120 км від лінії бойового зіткнення і державного кордону", - резюмує він.

'Людям потрібно розуміти': для яких регіонів відключення світла стануть звичними
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Дивіться відео інтервʼю Олександра Харченка Главреду про наслідки російських ударів по енергетиці та проходженні зими:

Чи варто готуватись до блекаутів - думка експерта

Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", фахівець із міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар поділився своїм прогнозом щодо того, що очікує українську енергетику восени та взимку, і висловився, чи варто вже зараз готуватися до можливих блекаутів.

За словами експерта, Росія певним чином змінила тактику своїх ударів по Україні.

"РФ змінила тактику і вибиває місцеві об'єкти енергетики в прикордонних і прифронтових регіонах, тобто на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі", - розповів він.

Удари по енергетиці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану атаку на українські міста. Під ударами опинилися Одеса з областю, Чернігівщина та Чугуїв Харківської області. Основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура — у багатьох регіонах пролунали потужні вибухи, виникли перебої з електропостачанням.

Жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Главред зібрав основну інформацію про російські обстріли енергетичних об’єктів і те, яким регіонам може загрожувати блекаут.

Країна-агресор продовжує бити по критичній інфраструктурі. Зокрема, у ніч на 7 жовтня відбулися масовані удари по Полтавській і Сумській областях. Подробиці нічної атаки розповів віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба.

Інші новини:

Про песрону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні відключення світла Олександр Харченко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Людям потрібно розуміти": для яких регіонів відключення світла стануть звичними

"Людям потрібно розуміти": для яких регіонів відключення світла стануть звичними

15:16Війна
В Україну повертається мокрий сніг: синоптики назвали дату

В Україну повертається мокрий сніг: синоптики назвали дату

14:04Синоптик
"Продовжуємо боротися": ЗСУ звільнили село в Запорізькій області

"Продовжуємо боротися": ЗСУ звільнили село в Запорізькій області

13:38Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він зараз

Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він зараз

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 87

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 87

Довгоочікувана нагорода: три знаки зодіаку скоро купатимуться в достатку

Довгоочікувана нагорода: три знаки зодіаку скоро купатимуться в достатку

Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

Можна "вбити" двигун, якщо не знати: скільки секунд потрібно, щоб прогріти авто

Можна "вбити" двигун, якщо не знати: скільки секунд потрібно, щоб прогріти авто

Останні новини

15:39

Пішла з життя Даян Кітон: 9 найкращих фільмів з акторкою

15:26

Фільми жахів допомагають людині худнути: ТОП "жироспалювальних" хорорів

15:23

Зненацька на яхті: Кеті Перрі застали в обіймах відомого політика

15:16

"Людям потрібно розуміти": для яких регіонів відключення світла стануть звичнимиВідео

14:59

Чоловік переїхав у незвичайний будинок і заощадив купу грошей: як це йому вдалосяВідео

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
14:29

Українців почали штрафувати за будинки в селі – можна "влетіти" на мільйонВідео

14:29

Китайський гороскоп на завтра 13 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - зміни

14:04

В Україну повертається мокрий сніг: синоптики назвали дату

14:00

Як Україна може знищити Кримський міст: генерал СБУ розкрив сценарій

Реклама
13:44

"Голосно пішов": Суханов заговорив про своє раптове звільнення

13:38

"Продовжуємо боротися": ЗСУ звільнили село в Запорізькій області

13:33

В Кремлі заявили про готовність до закінчення війни та виставили цинічну умову

12:57

Головоломка для найзіркіших: лише одиниці знайдуть оленя за 10 секунд

12:52

"Під час бойового завдання": на фронті загинув чемпіон із богатирського багатоборства

12:51

Любовний гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня

12:45

РФ переходить у нову фазу атак по Україні: Зеленський попередив про план Кремля

12:44

"Шкода, що не українка": Костянтин Грубич звернувся до росіян через Пугачову

12:00

Чому 13 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:56

Прильоти в трьох областях: РФ вдарила по об'єктах енергетики та газової системи

11:39

Фінансовий гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня

Реклама
11:30

Гороскоп на завтра 13 жовтня: Ракам - великий прибуток, Стрільцям - гарні новини

11:25

"Буду робити мільйонера": Світлана Білоножко зробила заяву про новий роман

11:03

Блекаути в Бєлгороді не діють: що насправді може змусити Кремль відступитиВідео

10:55

Меркель зіграла важливу роль під час вторгнення РФ в Україну - Spiegel

10:21

Гороскоп Таро на тиждень з 13 по 19 жовтня: Терезам - зміни, Дівам - можливість

10:12

Народилися в один день: у Софії Ротару сталася радісна подія

09:53

Список здивує багатьох - які речі ніколи не можна викидати в унітазВідео

09:47

США допомагають Україні завдавати ударів по цілях у РФ: у FT дізналися деталі

09:11

Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

09:05

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Тельцям - хаос, Ракам - допомога

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 жовтня (оновлюється)

08:52

Гороскоп Таро на завтра 13 жовтня: Тельцям - зростання, Ракам - сум

08:50

РФ готується напасти на НАТО після закінчення боїв в Україні - ISW

08:32

Різко захворіла: померла зірка Голлівуду Даян Кітон

08:27

Росія змінила тактику ударів по Україні - для яких міст загроза тепер найбільшаВідео

08:27

Карта Deep State онлайн за 12 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:40

Військові ешелони РФ під ударом: партизани атакували саме серце логістики ворога

06:51

Чи може війна закінчитися за кілька місяців?Погляд

06:34

Україну атакувала потужна і затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 87

Реклама
05:30

Довгоочікувана нагорода: три знаки зодіаку скоро купатимуться в достатку

03:35

Найсильніша інтуїція: у які ТОП-3 місяці народжуються люди з даром екстрасенса

03:32

Один живець дасть море троянд: секрет садівників, який спрацює у кожного

02:27

Тисячолітня загадка: під пісками Гізи знайшли двері в забутий підземний світ

00:03

На аеродром привезли ракети: чи буде масований обстріл найближчим часом

11 жовтня, субота
22:36

Миротворчі амбіції США на тлі атак РФ: про що говорили Зеленський і ТрампПогляд

22:22

Загроза втрати страхового стажу: у Пенсійному фонді зробили важливу заяву

22:22

Полетіли ракети, прогриміли вибухи і зникло світло: у РФ потужні удари по енергетиціВідео

21:27

Що говорить наука: чому кіт ігнорує дорогі подарунки і обирає стару коробку

21:18

РФ обрала нову тактику ударів по енергооб'єктах України: у чому небезпека

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти