'Людям потрібно розуміти': для яких регіонів відключення світла стануть звичними

У прифронтових регіонах України аварійні та планові відключення електроенергії можуть стати нормою через постійні атаки ворога, вказує Харченко.

Для яких регіонів відключення світла стануть звичними / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Харченко:

Україна має забезпечити фізичний захист для об'єктів енергетики, котелень і насосних станцій

Аварійні відключення для частини регіонів стануть регулярними

Відключення електроенергії для мешканців міст, які знаходяться на відстані 100-120 кілометрів від лінії фронту можуть стати звичним явищем. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Я щиро сподіваюся, що зараз і уряд, і місцева влада - як на обласному, так і на місцевому рівнях - роблять все можливе, щоб такі ситуації запобігти", - вказує він.

Харченко наголосив, що головне зараз забезпечити резервне живлення для систем водо- та теплопостачання, а також подбати про фізичний захист котелень і насосних станцій.

За його словами, багато регіонів уже впровадили такі заходи, і це довело свою ефективність, навіть під час масованих атак відновлення відбувається значно швидше.

Експерт додав, що різниця між повним руйнуванням об’єкта та пошкодженням лише частини обладнання є суттєвою, тому важливо продовжувати цю роботу, аби уникнути ситуацій, коли міста залишаються без тепла взимку.

"Але одночасно людям потрібно розуміти: у смузі шириною 100-120 км від лінії бойового зіткнення або кордону аварійні відключення будуть звичним явищем. Так само протягом двох-трьох тижнів після масштабних атак графіки відключень теж можуть стати звичними - і до цього слід бути готовими. Ще раз підкреслю: я говорю саме про смугу шириною 100-120 км від лінії бойового зіткнення і державного кордону", - резюмує він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", фахівець із міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар поділився своїм прогнозом щодо того, що очікує українську енергетику восени та взимку, і висловився, чи варто вже зараз готуватися до можливих блекаутів.

За словами експерта, Росія певним чином змінила тактику своїх ударів по Україні.

"РФ змінила тактику і вибиває місцеві об'єкти енергетики в прикордонних і прифронтових регіонах, тобто на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі", - розповів він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану атаку на українські міста. Під ударами опинилися Одеса з областю, Чернігівщина та Чугуїв Харківської області. Основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура — у багатьох регіонах пролунали потужні вибухи, виникли перебої з електропостачанням.

Жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Главред зібрав основну інформацію про російські обстріли енергетичних об’єктів і те, яким регіонам може загрожувати блекаут.

Країна-агресор продовжує бити по критичній інфраструктурі. Зокрема, у ніч на 7 жовтня відбулися масовані удари по Полтавській і Сумській областях. Подробиці нічної атаки розповів віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба.

Про песрону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

