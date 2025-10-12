В Україну повертається мокрий сніг: синоптики назвали дату

Протягом тижня в Україні очікуються дощі, тумани та мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Погода в Україні протягом тижня, 13-19 жовтня, буде спокійною. Водночас очікуються невеликі дощі та туман. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

Наступними днями не буде різких температурних коливань. Невеликі дощі у різних регіонах України будуть викликані малоактивними атмосферними фронтами.

Погода 13 жовтня

У понеділок, 13 жовтня, буде дощовою у більшості областей. У Карпатах навіть можливий мокрий сніг. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, у північно-західних областях місцями +1…+6 °С; вдень +8…+13 °С, на півдні та на Закарпатті +11…+16 °С", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / фото: meteoprog

Погода 14 жовтня

У вівторок, 14 жовтня, вночі будуть дощі на півночі країни. Вдень опади очікуються у західних та центральних областях. Вітер в цей день буде західним та північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура повітря вночі очікується в межах +2...+7 °С, у південній частині місцями +8...+10 °С; вдень у північних та західних областях +5…+10 °С, в інших регіонах +9…+14 °С", - пише Кібальчич.

Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня / фото: meteoprog

Погода 15 жовтня

У середу, 15 жовтня, дощі будуть у східних та північних областях. Вітер буде західним зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується в діапазоні +2…+7 °С, у південній частині місцями +8…+10 °С; вдень +8…+13 °С, у Карпатах та на крайній півночі +3…+8 °С.

Прогноз погоди на 15 жовтня / фото: meteoprog

Погода 16 жовтня

У четвер, 16 жовтня, опадів не буде, але очікується туман.

"Вітер західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+8 °С, вдень +8…+14 °С", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: Windy

Погода 17 жовтня

У п'ятницю, 17 жовтня, у північних та західних областях буде дощ. Вночі та вранці очікується туман. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура в нічний час коливатиметься в межах +3…+8 °С, вдень повітря прогріється до +10…+15 °С", - пише Кібальчич.

Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня / фото: Windy

Погода 18 жовтня

У суботу, 18 жовтня, дощі очікуються у північних областях. Також в окремих регіонах України буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в нічний час очікується в межах +3...+9 °С, вдень +11...+16 °С.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня / фото: ventusky

Погода 19 жовтня

У неділю, 19 жовтня, помірні дощі будуть у центральних, південних та північних регіонах. Синоптики також прогнозують туман. У цей день вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +12…+17 °С, у північно-західній частині знизиться до +5…+10 °С", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 11 жовтня буде дощовою та вітряною. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +6...+11 градусів.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що погода в Україні 11-12 жовтня порадує незначним теплом, але в більшості областей очікується щільна хмарність та дощі.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що у наступні дві доби очікується розвиток північно-західних циркуляційних умов в атмосфері над Східною Європою.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

