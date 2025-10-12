Рус
В Кремлі заявили про готовність до закінчення війни та виставили цинічну умову

Юрій Берендій
12 жовтня 2025, 13:33
896
Пєсков заявив про нібито готовність Росії до мирного врегулювання, цинічно звинувативши Київ і Захід у небажанні завершити бойові дії.
В Кремлі заявили про готовність до закінчення війни та виставили цинічну умову
В Кремлі цинічно заявили про готовність до закінчення війни / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Москві звинуватили Україну та країни Європи у зриві мирних переговорів
  • Кремль занепокоєний можливою передачею Україні ракет Tomahawk

В Москві заявили про готовність до мирного врегулювання війни проти України та цинічно звинуватили Україну та країни Європи в небажання закінчувати війну. Про це в коментарі російським пропагандистським ЗМІ заявив речник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, російська сторона готов до мирного врегулювання. Пєсков зазначив, що, з огляду на постійні заклики Трампа до переговорів, він бачить у нього політичну волю до діалогу.

відео дня

"Але європейці, київський режим демонструє абсолютно небажання щось робити в цьому сенсі", - цинічно заявив Пєсков.

Водночас у Кремлі дуже занепокоєні ідеєю можливих постачань США ракет типу Tomahawk Україні. Пєсков охарактеризував цю зброю як особливу — з великою дальністю і потенційно ядерною версією. Однак, на його думку, вона не змінить ситуації на фронтах, а лише підсилює напруженість.

Крім того, він звинуватив Україну в нібито підготовці "брудної бомби", посилаючись на попередні повідомлення російських спецслужб.

"І ось уявіть собі, ракета з великим радіусом дії злітає і летить. І ми знаємо, що вона може бути в ядерному виконанні. Що думає Російська Федерація? Експерти військові за океаном повинні ж це розуміти", - сказав речник Кремля.

Яка позиція РФ і США щодо переговорів - думка експерта

Як писав Главред, позиції Кремля та Вашингтона щодо можливих переговорів залишаються діаметрально протилежними. Дональд Трамп прагне припинити війну й підтримує Україну, тоді як Володимир Путін зацікавлений у її продовженні, сприймаючи будь-які поступки як прояв слабкості. Про це заявив колишній російський дипломат Борис Бондарєв.

Він наголосив, що головна проблема полягає не в небажанні Путіна говорити, а в тому, чи готовий Трамп прийняти умови, які диктує Кремль. Попри неодноразові публічні жести Трампа у бік російського лідера за останні пів року, реальних кроків до компромісу так і не було.

Бондарєв також зазначив, що Путін не проти чергової зустрічі або розмови з Трампом, але це не має жодного практичного сенсу. За його словами, така ситуація вже починає дратувати американського президента, який звик діяти рішуче у вирішенні воєнних конфліктів. Тож наразі між сторонами просто немає тем для переговорів, здатних задовольнити обох.

"Суть у тому, що Трамп хоче зупинити війну, а Путін - ні. Путін хоче, щоб війна закінчилася тільки тоді, коли він сам вирішить. Його апетити зростають, і будь-яку спробу торгуватися він сприймає як слабкість і страх йому протистояти. І, отже, потрібно тиснути далі і домагатися більшого. Психологія досить проста", - заявив експерт.

Мирні переговори між Україною та РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зміну тону президента США у питанні війни Росії проти України спричинили кілька факторів. Одним із ключових стали брехливі заяви та дії Володимира Путіна, спрямовані на дискредитацію та приниження Сполучених Штатів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог зазначив, що підхід Дональда Трампа до переговорів із Києвом і Москвою є збалансованим і зосередженим на особистій взаємодії.

Водночас представники Росії відмовилися від будь-яких тристоронніх перемовин за участю Путіна, Зеленського та Трампа, повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання Дмитро Пєсков мирні переговори
