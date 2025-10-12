"Голосно пішов": Суханов заговорив про своє раптове звільнення

Ведучий Олексій Суханов зізнався, чому покинув відомий телеканал.

https://glavred.net/stars/gromko-ushel-suhanov-zagovoril-o-svoem-vnezapnom-uvolnenii-10705817.html Посилання скопійоване

Олексій Суханов розповів про звільнення з телеканалу РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олексій Суханов

Ви дізнаєтеся:

Олексій Суханов згадав свою роботу в РФ

Чому звільнили ведучого

Відомий український телеведучий Олексій Суханов розкрив, з якої причини йому довелося піти з російського телебачення. Як розповів ведучий в інтерв'ю на YouTube-каналі "И Грянул Грэм", його звільнили через українське питання.

За словами Суханова, він лише розповів правдиву інформацію про "газову війну" між Росією та Україною, яка суперечила позиції терористичної РФ. Це і стало причиною його гучного звільнення.

відео дня

Олексій Суханов пішов з НТВ / фото: instagram.com, Олексій Суханов

"Я гучно пішов з НТВ у 2008 році під час однієї з "газових воєн" між Москвою і Києвом. Мене звільнили саме за українське питання. Я прочитав повідомлення "Інтерфаксу", яке підтверджувало, що Київ тримають в ізоляції і жодних пропозицій від Москви не надходило. Я прочитав, що Київ надіслав "Газпрому" свої пропозиції щодо вирішення цього питання. І мене через це звільнили", - пригадав Олексій.

Ведучий зазначив, що робота на російських каналах принесла йому і користь. Попри те, що він не любить згадувати період проживання в РФ, Олексій зазначив, що саме там освоїв ази професійної журналістики.

Олексій Суханов про життя в РФ / фото: instagram.com, Олексій Суханов

"Я про російський період свого життя не згадую зовсім. Я це викреслив раз і назавжди. Навіть на фізіологічному рівні мені це неприємно. Однак що дав мені досвід у Росії? Він дав мені багато чого. НТВ допутінського періоду дало мені знання, що таке новини, яким має бути інформаційне мовлення", - підкреслив Суханов.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український відомий ведучий Олексій Суханов заінтригував українців знімком з поцілунком, чим підігрів спекуляції про камінг-аут. На фотографії ведучий цілував чоловіка. Суханов відповів фанатам і розповів про те, що сталося.

Також Олексій Суханов повідомив, що в його житті з'явилася особлива людина, з якою він хоче створити сім'ю. У цих стосунках він також почав планувати своє майбутнє батьківство. Ведучий заявив, що раніше не міг балансувати роботу та особисте життя.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олексій Суханов Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред