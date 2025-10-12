Окупанти атакують Харків: у місті пролунала серія гучних вибухів вибухів

Увечері в неділю, 12 жовтня, у Харкові оголосили повітряну тривогу. Як повідомляють у Повітряних силах, на місто рухалися ворожі безпілотники з півночі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар дрона по Шевченківському району міста:
"У місті пролунала серія вибухів через російську атаку".
Міський голова Ігор Терехов уточнив, що, за попередньою інформацією, влучання сталося поряд із житловою забудовою та додав:
"У місті пролунало щонайменше три вибухи".
Внаслідок ударів у Шевченківському районі пошкоджено вікна двох двоповерхових будинків та низки приватних будівель. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Крім того, Терехов раніше повідомляв про удари по Харкову ворожими КАБами. За його даними, у Немишлянському районі влучання було в землю, житловий фонд не постраждав. У Слобідському районі також не надходило скарг щодо руйнувань житлових будинків. Обстеження місць прильотів триває.
