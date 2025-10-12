Рус
Окупанти атакують Харків: у місті пролунала серія гучних вибухів вибухів

Руслан Іваненко
12 жовтня 2025, 22:08
Шахед, ВСУ
/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Увечері в неділю, 12 жовтня, у Харкові оголосили повітряну тривогу. Як повідомляють у Повітряних силах, на місто рухалися ворожі безпілотники з півночі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар дрона по Шевченківському району міста:

"У місті пролунала серія вибухів через російську атаку".

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що, за попередньою інформацією, влучання сталося поряд із житловою забудовою та додав:

"У місті пролунало щонайменше три вибухи".

Внаслідок ударів у Шевченківському районі пошкоджено вікна двох двоповерхових будинків та низки приватних будівель. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Крім того, Терехов раніше повідомляв про удари по Харкову ворожими КАБами. За його даними, у Немишлянському районі влучання було в землю, житловий фонд не постраждав. У Слобідському районі також не надходило скарг щодо руйнувань житлових будинків. Обстеження місць прильотів триває.

Новина доповнюється . . . . .

