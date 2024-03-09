Голосування у квітні та активи РФ: ЗМІ розкрили план допомоги Україні від республіканців

Республіканці готують альтернативний законопроект допомоги Україні, частину підтримки вони хочуть надати у вигляді кредиту, розповіли журналісти.

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Конфісковані активи РФ можуть стати запорукою кредиту для України - NBC / Колаж: Главред, фото: посольство України в США, ua.depositphotos.com

Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США і спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

Як повідомляє NВC News, у Палаті вважають, що новий законопроєкт зможе пройти Конгрес. Республіканці, які підтримують Україну, хотіли б ухвалити закон після того, як обидві палати парламенту затвердять бюджетні закони.

Згідно з планами республіканців, голосування за критично важливу допомогу для України може відбутися у квітні. Наприкінці березня очікується двотижнева перерва в роботі Конгресу.

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Що пропонують республіканці

Частина невійськової допомоги у формі кредиту

Прив'язка економічної допомоги до плану щодо кредиту

Конфісковані активи РФ можуть стати заставою за кредитами.

Допомога Україні від США

Сполучені Штати призупинили надання військової допомоги Україні через те, що Конгрес, через політичні суперечності між демократами і республіканцями, не може проголосувати пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. У такій ситуації законодавці США намагаються виділити допомогу Україні в обхід спікера Джонсона.

Вашингтон вивчає план Б, сказав представник адміністрації Байдена Джон Кірбі. За його словами, Білий дім працюватиме з Конгресом, щоб знайти можливість проголосувати допомогу Україні.

Україна може отримати негайну військову допомогу від США, написали журналісти Bloomberg. Адміністрація Байдена розглядає можливість виділення Києву 200 мільйонів доларів підтримки.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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