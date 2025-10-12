"За це доведеться заплатити": Макрон зробив жорстке попередження Росії

Лідер Франції закликає міжнародну спільноту допомагати Україні напередодні зими.

Макрон підкреслює відповідальність Москви за відмову від переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІН, kremlin.ru

Макрон привітав угоду в Газі та закликав до миру в Україні

Французький президент засудив удари РФ по критичній інфраструктурі

Макрон наголосив на міжнародній підтримці України напередодні зими

Президент Франції Еммануель Макрон привітав угоду в Газі, назвавши її "проблиском надії на мир на Близькому Сході". Він підкреслив, що мирні ініціативи на інших фронтах світу, зокрема війна в Україні, також повинні знайти своє завершення.

"Якщо Росія продовжуватиме свою вперту войовничість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, вона повинна буде заплатити за це", – заявив Макрон, наголошуючи на відповідальності Москви за подальше загострення конфлікту. відео дня

Засудження ударів по інфраструктурі України

Французький лідер засудив удари російських військ по критичній інфраструктурі України, зазначивши, що ці атаки завдають прямої шкоди цивільному населенню, особливо напередодні зими. Він закликав міжнародну спільноту підтримувати Україну в цей складний період.

"Разом з нашими партнерами ми вивчаємо необхідну допомогу для відновлення та забезпечення основних послуг. Франція як ніколи раніше стоїть на боці України, повністю залучена в рамках Коаліції бажаючих", – додав Макрон, підкресливши готовність своєї країни надавати політичну та гуманітарну підтримку.

Завершення війни: думка експерта

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що найбільш ймовірним розвитком війни є її "заморожування" на нинішній лінії фронту. Водночас експерт переконаний, що з часом Україна зможе відновити свою територіальну цілісність, а режим Путіна зазнає краху.

"Найреалістичніший варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав 'ніж за спиною' 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", – зазначив Огризко.

За його словами, досвід інших конфліктів демонструє, що навіть довготривала пауза у війні не означає втрату шансів на повернення контролю над окупованими територіями.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

