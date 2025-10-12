Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна здатна поховати російську енергетику - розкрито шлях до колапсу в РФ

Руслана Заклінська
12 жовтня 2025, 17:57
101
Гончар зазначив, що наразі РФ тимчасово закачує нафту у внутрішні сховища, але при посиленому тиску це не врятує сектор.
Україна здатна поховати російську енергетику - розкрито шлях до колапсу в РФ
Україна здатна вбити здатність Росії експортувати нафту й газ / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська, скріншот з відео

Ключові тези Гончара:

  • Україна здатна вбити здатність Росії експортувати нафту й газ
  • Досягти цього можна постійними прицільними ударами

Україна може позбавити Росію можливості заробляти на експорті нафти та газу. Водночас цього можна досягнути лише шляхом накопиченого ефекту. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

За словами експерта, ключовий механізм не в тотальному знищенні портів чи терміналів за один чи два тижні, а в системних прицільних ударах по елементах ланцюга експорту - терміналах, магістралях, причалах і логістичних вузлах.

відео дня

"Регулярні прицільні удари призведуть до того, що танкери для завантаження нафтою просто перестануть приходити в Росію, тому що ніхто не захоче ризикувати. А ті перевізники, які захочуть ризикувати, вимагатимуть шалених страховок, шалених ставок фрахту. І при цих ставках експорт втратить свій бізнесовий сенс", - пояснив Гончар.

Експерт наголосив, що при зупинці вивезення нафти обсяги сировини накопичуватимуться в нафтосховищах, які мають обмежений обсяг. При цьому, коли сховища заповняться, Росія змушена буде глушити свердловини, що фактично стане колапсом.

"Поки що росіяни свердловини не глушать, а закачують нафту у сховища Транснефти, державного нафтотранспортного монополіста, і нафтових компаній. Але за належного підходу з нашого боку це буде шлях Росії до колапсу", - додав Гончар.

Куди Україна може бити ракетами Tomahawk - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов у коментарі Главреду розповів, що цілями для крилатих ракет Tomahawk могли б стати склади й арсенали з боєприпасами РФ. Водночас удари по Москві та Кремлю можуть зламати громадську думку в РФ і підірвати уявлення про недоторканність.

"Наприклад, Ямальський хрест, де сходяться і розходяться газопроводи, зможе стати стратегічною метою для Tomahawk: якщо його навернути, почнеться криза в енергетиці РФ", - додав Жданов.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше оприлюднила матеріал із інформацією, що в секретній частині "Плану перемоги" президент України Володимир Зеленський просив у США крилаті ракети Tomahawk з дальністю до 2 500 км.

В РФ обурені через можливу передачу Україні ракет Tomahawk. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".

Крім цього, президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, обговорив із президентом Володимиром Зеленським можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Джерела видання Axios не уточнили, чи ухвалено остаточне рішення. Дзвінок тривав близько 30 хвилин.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні нафта Михайло Гончар війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Штурм РФ закінчився катастрофою: десантники ЗСУ "перемололи" ворога на сході

Штурм РФ закінчився катастрофою: десантники ЗСУ "перемололи" ворога на сході

17:49Україна
Зеленський розповів про нову розмову з Трампом і натякнув на "далекобій" для ЗСУ

Зеленський розповів про нову розмову з Трампом і натякнув на "далекобій" для ЗСУ

16:51Україна
"Людям потрібно розуміти": для яких регіонів відключення світла стануть звичними

"Людям потрібно розуміти": для яких регіонів відключення світла стануть звичними

15:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він зараз

Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він зараз

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 87

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 87

Довгоочікувана нагорода: три знаки зодіаку скоро купатимуться в достатку

Довгоочікувана нагорода: три знаки зодіаку скоро купатимуться в достатку

Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

Україну атакувала потужна і затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

Україну атакувала потужна і затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

Останні новини

17:57

Україна здатна поховати російську енергетику - розкрито шлях до колапсу в РФ

17:49

Забуті дідівські прикмети: як обрати ідеальний час для посадки озимої цибуліВідео

17:49

Штурм РФ закінчився катастрофою: десантники ЗСУ "перемололи" ворога на сході

17:40

Зірка Жіночого Кварталу вперше виходить заміж - джерело

16:51

Зеленський розповів про нову розмову з Трампом і натякнув на "далекобій" для ЗСУ

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
16:49

Базовий гардероб на осінь: як обрати теплий і стильний гольфВідео

16:45

Головний інгредієнт десертів дешевшає - ціни побили рекорд за 20 місяців

16:44

"Зараз є вдалий момент" – полковник пояснив, як ЗСУ може звільнити Крим

16:40

Має дивну форму: у Дніпропетровській області знайшли цікавий гриб

Реклама
16:00

Як сушити одяг без опалення та витрат: геніальний трюк працює навіть узимкуВідео

15:39

Пішла з життя Даян Кітон: 9 найкращих фільмів з акторкоюВідео

15:26

Фільми жахів допомагають людині худнути: ТОП "жироспалювальних" хорорів

15:23

Зненацька на яхті: Кеті Перрі застали в обіймах відомого політика

15:16

"Людям потрібно розуміти": для яких регіонів відключення світла стануть звичнимиВідео

14:59

Чоловік переїхав у незвичайний будинок і заощадив купу грошей: як це йому вдалосяВідео

14:29

Українців почали штрафувати за будинки в селі – можна "влетіти" на мільйонВідео

14:29

Китайський гороскоп на завтра 13 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - зміни

14:04

В Україну повертається мокрий сніг: синоптики назвали дату

14:00

Як Україна може знищити Кримський міст: генерал СБУ розкрив сценарій

13:44

"Голосно пішов": Суханов заговорив про своє раптове звільнення

Реклама
13:38

"Продовжуємо боротися": ЗСУ звільнили село в Запорізькій області

13:33

В Кремлі заявили про готовність до закінчення війни та виставили цинічну умову

12:57

Головоломка для найзіркіших: лише одиниці знайдуть оленя за 10 секунд

12:52

"Під час бойового завдання": на фронті загинув чемпіон із богатирського багатоборства

12:51

Любовний гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня

12:45

РФ переходить у нову фазу атак по Україні: Зеленський попередив про план Кремля

12:44

"Шкода, що не українка": Костянтин Грубич звернувся до росіян через Пугачову

12:00

Чому 13 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:56

Прильоти в трьох областях: РФ вдарила по об'єктах енергетики та газової системи

11:39

Фінансовий гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня

11:30

Гороскоп на завтра 13 жовтня: Ракам - великий прибуток, Стрільцям - гарні новини

11:25

"Буду робити мільйонера": Світлана Білоножко зробила заяву про новий роман

11:03

Блекаути в Бєлгороді не діють: що насправді може змусити Кремль відступитиВідео

10:55

Меркель зіграла важливу роль під час вторгнення РФ в Україну - Spiegel

10:21

Гороскоп Таро на тиждень з 13 по 19 жовтня: Терезам - зміни, Дівам - можливість

10:12

Народилися в один день: у Софії Ротару сталася радісна подія

09:53

Список здивує багатьох - які речі ніколи не можна викидати в унітазВідео

09:47

США допомагають Україні завдавати ударів по цілях у РФ: у FT дізналися деталі

09:11

Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

09:05

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Тельцям - хаос, Ракам - допомога

Реклама
08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 жовтня (оновлюється)

08:52

Гороскоп Таро на завтра 13 жовтня: Тельцям - зростання, Ракам - сум

08:50

РФ готується напасти на НАТО після закінчення боїв в Україні - ISW

08:32

Різко захворіла: померла зірка Голлівуду Даян Кітон

08:27

Росія змінила тактику ударів по Україні - для яких міст загроза тепер найбільшаВідео

08:27

Карта Deep State онлайн за 12 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:40

Військові ешелони РФ під ударом: партизани атакували саме серце логістики ворога

06:51

Чи може війна закінчитися за кілька місяців?Погляд

06:34

Україну атакувала потужна і затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 87

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти