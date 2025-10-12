Україна здатна поховати російську енергетику - розкрито шлях до колапсу в РФ

Гончар зазначив, що наразі РФ тимчасово закачує нафту у внутрішні сховища, але при посиленому тиску це не врятує сектор.

Україна здатна вбити здатність Росії експортувати нафту й газ

Ключові тези Гончара:

Україна здатна вбити здатність Росії експортувати нафту й газ

Досягти цього можна постійними прицільними ударами

Україна може позбавити Росію можливості заробляти на експорті нафти та газу. Водночас цього можна досягнути лише шляхом накопиченого ефекту. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

За словами експерта, ключовий механізм не в тотальному знищенні портів чи терміналів за один чи два тижні, а в системних прицільних ударах по елементах ланцюга експорту - терміналах, магістралях, причалах і логістичних вузлах.

"Регулярні прицільні удари призведуть до того, що танкери для завантаження нафтою просто перестануть приходити в Росію, тому що ніхто не захоче ризикувати. А ті перевізники, які захочуть ризикувати, вимагатимуть шалених страховок, шалених ставок фрахту. І при цих ставках експорт втратить свій бізнесовий сенс", - пояснив Гончар.

Експерт наголосив, що при зупинці вивезення нафти обсяги сировини накопичуватимуться в нафтосховищах, які мають обмежений обсяг. При цьому, коли сховища заповняться, Росія змушена буде глушити свердловини, що фактично стане колапсом.

"Поки що росіяни свердловини не глушать, а закачують нафту у сховища Транснефти, державного нафтотранспортного монополіста, і нафтових компаній. Але за належного підходу з нашого боку це буде шлях Росії до колапсу", - додав Гончар.

Куди Україна може бити ракетами Tomahawk - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов у коментарі Главреду розповів, що цілями для крилатих ракет Tomahawk могли б стати склади й арсенали з боєприпасами РФ. Водночас удари по Москві та Кремлю можуть зламати громадську думку в РФ і підірвати уявлення про недоторканність.

"Наприклад, Ямальський хрест, де сходяться і розходяться газопроводи, зможе стати стратегічною метою для Tomahawk: якщо його навернути, почнеться криза в енергетиці РФ", - додав Жданов.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше оприлюднила матеріал із інформацією, що в секретній частині "Плану перемоги" президент України Володимир Зеленський просив у США крилаті ракети Tomahawk з дальністю до 2 500 км.

В РФ обурені через можливу передачу Україні ракет Tomahawk. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".

Крім цього, президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, обговорив із президентом Володимиром Зеленським можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Джерела видання Axios не уточнили, чи ухвалено остаточне рішення. Дзвінок тривав близько 30 хвилин.

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

