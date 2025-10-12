Штурм РФ закінчився катастрофою: десантники ЗСУ "перемололи" ворога на сході

Головне:
- РФ кинула в бій сили трьох бригад і полк морпіхів
- Українські бійці знищили окупантів і ворожу техніку
Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади спільно з НГУ "Азов" зупинили атаку противника на Добропільському напрямку в Донецькій області.
Армія країни-агресора РФ кинула в бій сили трьох бригад і полк морпіхів, ідеться в повідомленні 82-ої ОДШБр.
На оприлюднених кадрах українські бійці показали момент знищення окупантів і ворожої техніки - 3 танків, 13 ББМ, 41 одиниця мототехніки та близько сотні військових РФ.
"Завдяки ефективній роботі наших бійців ворога вдалося дезорієнтувати: його колони втрачали напрямок руху, кидали техніку, піхота висаджувалася хаотично", - додали у 82 ОДШБр.
Бої на сході: що говорить головком ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські війська продовжують впевнене просування в районі Добропілля, ефективно відбиваючи атаки російських сил і завдаючи їм значних втрат.
За його словами, обстановка на лінії фронту залишається складною, а зусилля української армії наразі спрямовані на стримування наступальних дій противника і стабілізацію ситуації.
Ситуація на фронті: новини за темою
Раніше повідомлялося про те, яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів. Противник продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах.
Як повідомлялося раніше, бійці Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили на фронті далекобійні артилерійські установки з КНДР. Вдалими діями відзначилися бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем.
Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.
Інші новини:
- "Зеленка" стала пасткою: бійці ЗСУ провели зухвалу операцію на одному з напрямків
- Окупанти намагалися прорвати оборону: у Генштабі повідомили останні новини з фронту
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред