Штурм РФ закінчився катастрофою: десантники ЗСУ "перемололи" ворога на сході

Армія країни-агресора РФ кинула в бій сили трьох бригад і полк морпіхів.

Українські захисники дають відсіч окупантам РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

РФ кинула в бій сили трьох бригад і полк морпіхів

Українські бійці знищили окупантів і ворожу техніку

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади спільно з НГУ "Азов" зупинили атаку противника на Добропільському напрямку в Донецькій області.

Армія країни-агресора РФ кинула в бій сили трьох бригад і полк морпіхів, ідеться в повідомленні 82-ої ОДШБр.

На оприлюднених кадрах українські бійці показали момент знищення окупантів і ворожої техніки - 3 танків, 13 ББМ, 41 одиниця мототехніки та близько сотні військових РФ.

"Завдяки ефективній роботі наших бійців ворога вдалося дезорієнтувати: його колони втрачали напрямок руху, кидали техніку, піхота висаджувалася хаотично", - додали у 82 ОДШБр.

Бої на сході: що говорить головком ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські війська продовжують впевнене просування в районі Добропілля, ефективно відбиваючи атаки російських сил і завдаючи їм значних втрат.

За його словами, обстановка на лінії фронту залишається складною, а зусилля української армії наразі спрямовані на стримування наступальних дій противника і стабілізацію ситуації.

