Чому 13 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 13 жовтня
- Що не можна робити 13 жовтня
- Народні прикмети і традиції
У понеділок, 13 жовтня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Карпа, Папілли і Агатоніки. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Карп був єпископом міста Фіатир (Мала Азія). Він ревно проповідував Євангеліє, навертаючи язичників у християнство, викривав ідолопоклонство і закликав людей відмовитися від жертвоприношень язичницьким богам. За це його схопили під час імператорських гонінь, жорстоко катували і змушували зректися Христа. Карп залишався непохитним, мужньо свідчив про свою віру, за що був засуджений до смерті.
Папілла був дияконом і помічником Карпа. Він також відкрито сповідував християнство і допомагав єпископу в його пастирському служінні. Коли Карпа заарештували, Папілла добровільно з'явився до влади, щоб розділити долю свого духовного наставника. Його піддали жорстоким тортурам, але він не зламався і не приніс жертв ідолам. Разом із Карпом він прийняв мученицьку смерть.
Агатоніка була благочестивою жінкою-християнкою із заможної родини. Вона відкрито підтримувала мучеників, надихала їх і сама сповідувала віру перед катами. За це її також заарештували. Попри погрози та тортури, вона не зреклася Христа. Зрештою Агатоніка була страчена разом із Карпом і Папіллою.
Що не можна робити 13 жовтня
- Не слід розпочинати нових справ - будь-яка нова справа не матиме благословення Божого і може завершитися невдачею.
- Дівчатам заборонялося відмовляти сватам - відмова вважалася "зневагою" і могла призвести до того, що дівчина "засидиться в дівках".
- Не варто з'ясовувати стосунки - будь-яка сварка затягнеться надовго, а примирення буде складним.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- вітер південний - до теплої зими;
- уже випав перший сніг - зима буде ранньою і холодною;
- сильний вітер - чекайте на вітряну зиму;
- дощ, похмура погода - до затяжної осені;
- уже з берези повністю опало листя - зима прийде рано.
У народі 13 жовтня називалося Карпа і Папілли. Цей день вважався пороговим: осінні роботи повинні бути закінчені. Часто цього дня були вітри. Тому говорили: "Як Карп дме - така й зима буде".
Іменини 13 жовтня
Які завтра іменини: Антон, Микита, Микола, Яків, Злата.
Талісманом людини, народженої 13 жовтня є хризоберил. Напівпрозорий або повністю прозорий цінний мінерал. У стародавніх індійських віруваннях хризоберили наділяли магічними властивостями - його вважали потужним оберегом, здатним дарувати людині здатність розуміти мову тварин.
