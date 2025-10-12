Чому 13 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

13 жовтня не слід розпочинати нових справ - будь-яка нова справа не матиме благословення Божого і може завершитися невдачею.

Яке церковне свято 13 жовтня

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 13 жовтня

Що не можна робити 13 жовтня

Народні прикмети і традиції

У понеділок, 13 жовтня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Карпа, Папілли і Агатоніки. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Карп був єпископом міста Фіатир (Мала Азія). Він ревно проповідував Євангеліє, навертаючи язичників у християнство, викривав ідолопоклонство і закликав людей відмовитися від жертвоприношень язичницьким богам. За це його схопили під час імператорських гонінь, жорстоко катували і змушували зректися Христа. Карп залишався непохитним, мужньо свідчив про свою віру, за що був засуджений до смерті.

Папілла був дияконом і помічником Карпа. Він також відкрито сповідував християнство і допомагав єпископу в його пастирському служінні. Коли Карпа заарештували, Папілла добровільно з'явився до влади, щоб розділити долю свого духовного наставника. Його піддали жорстоким тортурам, але він не зламався і не приніс жертв ідолам. Разом із Карпом він прийняв мученицьку смерть.

Агатоніка була благочестивою жінкою-християнкою із заможної родини. Вона відкрито підтримувала мучеників, надихала їх і сама сповідувала віру перед катами. За це її також заарештували. Попри погрози та тортури, вона не зреклася Христа. Зрештою Агатоніка була страчена разом із Карпом і Папіллою.

Що не можна робити 13 жовтня

Не слід розпочинати нових справ - будь-яка нова справа не матиме благословення Божого і може завершитися невдачею.

Дівчатам заборонялося відмовляти сватам - відмова вважалася "зневагою" і могла призвести до того, що дівчина "засидиться в дівках".

Не варто з'ясовувати стосунки - будь-яка сварка затягнеться надовго, а примирення буде складним.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

вітер південний - до теплої зими;

уже випав перший сніг - зима буде ранньою і холодною;

сильний вітер - чекайте на вітряну зиму;

дощ, похмура погода - до затяжної осені;

уже з берези повністю опало листя - зима прийде рано.

У народі 13 жовтня називалося Карпа і Папілли. Цей день вважався пороговим: осінні роботи повинні бути закінчені. Часто цього дня були вітри. Тому говорили: "Як Карп дме - така й зима буде".

Іменини 13 жовтня

Які завтра іменини: Антон, Микита, Микола, Яків, Злата.

Талісманом людини, народженої 13 жовтня є хризоберил. Напівпрозорий або повністю прозорий цінний мінерал. У стародавніх індійських віруваннях хризоберили наділяли магічними властивостями - його вважали потужним оберегом, здатним дарувати людині здатність розуміти мову тварин.

