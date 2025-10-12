Зеленський розповів про нову розмову з Трампом і натякнув на 'далекобій' для ЗСУ

Сторони обговорили посилення ППО України, а також ситуацію в енергетиці України.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-rasskazal-o-novom-razgovore-s-trampom-i-nameknul-na-dalnoboy-dlya-vsu-10705865.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Зеленський провів нову телефонну розмову з Трампом

Обговорювалася стійкість України, а також питання енергетики

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка стала вже другою за два дні.

відео дня

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова", - написав він у Telegram.

За словами президента, напередодні сторони домовилися "за певною тематикою на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлися".

"Захист життя в нашій країні, посилення - і по ППО, і по нашій стійкості, і по нашій далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що вони з Трампом домовилися продовжити розмову, "і команди готуються".

Про що раніше говорили Зеленський і Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час обговорення зачепили не тільки можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, а й питання поставок систем ППО Patriot. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформоване джерело. Співрозмовник уточнив, що Трамп виявив інтерес до поточної ситуації в Україні, включно з становищем у Києві, і поцікавився наслідками недавніх російських ракетних ударів.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп обговорив із президентом Володимиром Зеленським можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це повідомляє авторитетне видання Axios з посиланням на два поінформованих джерела.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це офіційно підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як раніше повідомляв Главред, на думку американського дипломата Майка Карпентера, колишнього посла США в ОБСЄ та ексзаступника помічника міністра оборони, адміністрація Дональда Трампа, найімовірніше, не візьме активної участі в дипломатичному врегулюванні війни між Росією та Україною.

Інші новини:

Що таке ППО Засоби протиповітряної оборони (ППО) — сукупність технічних засобів, що беруть участь у веденні бойових дій з відбиття нападу повітряного противника (знищенню літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет і інших засобів), прикриттю угрупувань своїх військ і об'єктів тилу від ударів з повітря, ведення боротьби з його повітряними десантами і аеромобільними військами; заборони противникові ведення повітряної розвідки, а також сприяння завоюванню та утриманню панування в повітрі, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред