Фільми жахів допомагають людині худнути: ТОП "жироспалювальних" хорорів

Дослідники встановили, що напружені сцени у фільмах жахів змушують серце битися частіше й активізують обмін речовин.

Чим страшніший фільм, тим інтенсивніше організм спалює калорії

Рейтинг фільмів за кількістю спалених калорій

Перегляд 90-хвилинного фільму жахів допомагає в середньому спалити близько 150 калорій. Це приблизно стільки ж, скільки витрачається під час 30-хвилинної ходьби або легкого бігу. Про це свідчать результати дослідження, проведеного у Вестмінстерському університеті, пише UNILAD Tech.

Зазначається, що експеримент включав 10 учасників, які подивилися 10 різних фільмів жахів. Дослідники встановили, що напружені сцени у фільмах жахів змушують серце битися частіше і активізують обмін речовин, за рахунок чого організм витрачає більше енергії.

Незважаючи на те, що кількість спалених калорій залежала як від самого глядача, так і від рівня моторошних моментів, висновок виявився очевидним: що страшніший фільм, то інтенсивніше організм спалює калорії.

"Кожен із 10 фільмів викликав прискорене серцебиття у глядачів. Коли пульс прискорюється і кров швидше циркулює по тілу, організм переживає викид адреналіну. Цей гормон, що виробляється під час короткочасного стресу або страху, знижує апетит, підвищує базовий рівень метаболізму і сприяє інтенсивнішому спалюванню калорій", - зазначив старший викладач і фахівець із клітинного метаболізму і фізіології, доктор Річард Маккензі.

Найстрашніші фільми: висновки вчених

Крім основного експерименту, дослідники склали рейтинг фільмів за ступенем лякаючого ефекту і кількістю спалених калорій:

"Сяйво" Стенлі Кубрика (в середньому він допомагав спалити 184 калорії);

"Щелепи" (161 калорія);

"Той, хто виганяє диявола" (158 калорій);

"Пила" (133 калорії);

"Кошмар на вулиці В'язів" (118);

"Техаська різанина бензопилою" (107).

