Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Фільми жахів допомагають людині худнути: ТОП "жироспалювальних" хорорів

Віталій Кірсанов
12 жовтня 2025, 15:26
90
Дослідники встановили, що напружені сцени у фільмах жахів змушують серце битися частіше й активізують обмін речовин.
Фільми жахів допомагають людині худнути
Фільми жахів допомагають людині худнути / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

  • Чим страшніший фільм, тим інтенсивніше організм спалює калорії
  • Рейтинг фільмів за кількістю спалених калорій

Перегляд 90-хвилинного фільму жахів допомагає в середньому спалити близько 150 калорій. Це приблизно стільки ж, скільки витрачається під час 30-хвилинної ходьби або легкого бігу. Про це свідчать результати дослідження, проведеного у Вестмінстерському університеті, пише UNILAD Tech.

Зазначається, що експеримент включав 10 учасників, які подивилися 10 різних фільмів жахів. Дослідники встановили, що напружені сцени у фільмах жахів змушують серце битися частіше і активізують обмін речовин, за рахунок чого організм витрачає більше енергії.

відео дня

Незважаючи на те, що кількість спалених калорій залежала як від самого глядача, так і від рівня моторошних моментів, висновок виявився очевидним: що страшніший фільм, то інтенсивніше організм спалює калорії.

"Кожен із 10 фільмів викликав прискорене серцебиття у глядачів. Коли пульс прискорюється і кров швидше циркулює по тілу, організм переживає викид адреналіну. Цей гормон, що виробляється під час короткочасного стресу або страху, знижує апетит, підвищує базовий рівень метаболізму і сприяє інтенсивнішому спалюванню калорій", - зазначив старший викладач і фахівець із клітинного метаболізму і фізіології, доктор Річард Маккензі.

Найстрашніші фільми: висновки вчених

Крім основного експерименту, дослідники склали рейтинг фільмів за ступенем лякаючого ефекту і кількістю спалених калорій:

  • "Сяйво" Стенлі Кубрика (в середньому він допомагав спалити 184 калорії);
  • "Щелепи" (161 калорія);
  • "Той, хто виганяє диявола" (158 калорій);
  • "Пила" (133 калорії);
  • "Кошмар на вулиці В'язів" (118);
  • "Техаська різанина бензопилою" (107).

Новини кіно

Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який уже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

схуднення фільм жахів новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Штурм РФ закінчився катастрофою: десантники ЗСУ "перемололи" ворога на сході

Штурм РФ закінчився катастрофою: десантники ЗСУ "перемололи" ворога на сході

17:49Україна
Зеленський розповів про нову розмову з Трампом і натякнув на "далекобій" для ЗСУ

Зеленський розповів про нову розмову з Трампом і натякнув на "далекобій" для ЗСУ

16:51Україна
"Людям потрібно розуміти": для яких регіонів відключення світла стануть звичними

"Людям потрібно розуміти": для яких регіонів відключення світла стануть звичними

15:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він зараз

Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він зараз

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 87

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 87

Довгоочікувана нагорода: три знаки зодіаку скоро купатимуться в достатку

Довгоочікувана нагорода: три знаки зодіаку скоро купатимуться в достатку

Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

Україну атакувала потужна і затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

Україну атакувала потужна і затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

Останні новини

17:57

Україна здатна поховати російську енергетику - розкрито шлях до колапсу в РФ

17:49

Забуті дідівські прикмети: як обрати ідеальний час для посадки озимої цибуліВідео

17:49

Штурм РФ закінчився катастрофою: десантники ЗСУ "перемололи" ворога на сході

17:40

Зірка Жіночого Кварталу вперше виходить заміж - джерело

16:51

Зеленський розповів про нову розмову з Трампом і натякнув на "далекобій" для ЗСУ

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
16:49

Базовий гардероб на осінь: як обрати теплий і стильний гольфВідео

16:45

Головний інгредієнт десертів дешевшає - ціни побили рекорд за 20 місяців

16:44

"Зараз є вдалий момент" – полковник пояснив, як ЗСУ може звільнити Крим

16:40

Має дивну форму: у Дніпропетровській області знайшли цікавий гриб

Реклама
16:00

Як сушити одяг без опалення та витрат: геніальний трюк працює навіть узимкуВідео

15:39

Пішла з життя Даян Кітон: 9 найкращих фільмів з акторкоюВідео

15:26

Фільми жахів допомагають людині худнути: ТОП "жироспалювальних" хорорів

15:23

Зненацька на яхті: Кеті Перрі застали в обіймах відомого політика

15:16

"Людям потрібно розуміти": для яких регіонів відключення світла стануть звичнимиВідео

14:59

Чоловік переїхав у незвичайний будинок і заощадив купу грошей: як це йому вдалосяВідео

14:29

Українців почали штрафувати за будинки в селі – можна "влетіти" на мільйонВідео

14:29

Китайський гороскоп на завтра 13 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - зміни

14:04

В Україну повертається мокрий сніг: синоптики назвали дату

14:00

Як Україна може знищити Кримський міст: генерал СБУ розкрив сценарій

13:44

"Голосно пішов": Суханов заговорив про своє раптове звільнення

Реклама
13:38

"Продовжуємо боротися": ЗСУ звільнили село в Запорізькій області

13:33

В Кремлі заявили про готовність до закінчення війни та виставили цинічну умову

12:57

Головоломка для найзіркіших: лише одиниці знайдуть оленя за 10 секунд

12:52

"Під час бойового завдання": на фронті загинув чемпіон із богатирського багатоборства

12:51

Любовний гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня

12:45

РФ переходить у нову фазу атак по Україні: Зеленський попередив про план Кремля

12:44

"Шкода, що не українка": Костянтин Грубич звернувся до росіян через Пугачову

12:00

Чому 13 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

11:56

Прильоти в трьох областях: РФ вдарила по об'єктах енергетики та газової системи

11:39

Фінансовий гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня

11:30

Гороскоп на завтра 13 жовтня: Ракам - великий прибуток, Стрільцям - гарні новини

11:25

"Буду робити мільйонера": Світлана Білоножко зробила заяву про новий роман

11:03

Блекаути в Бєлгороді не діють: що насправді може змусити Кремль відступитиВідео

10:55

Меркель зіграла важливу роль під час вторгнення РФ в Україну - Spiegel

10:21

Гороскоп Таро на тиждень з 13 по 19 жовтня: Терезам - зміни, Дівам - можливість

10:12

Народилися в один день: у Софії Ротару сталася радісна подія

09:53

Список здивує багатьох - які речі ніколи не можна викидати в унітазВідео

09:47

США допомагають Україні завдавати ударів по цілях у РФ: у FT дізналися деталі

09:11

Тотальний блекаут: ціла область України залишилась без світла після атак РФ

09:05

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Тельцям - хаос, Ракам - допомога

Реклама
08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 жовтня (оновлюється)

08:52

Гороскоп Таро на завтра 13 жовтня: Тельцям - зростання, Ракам - сум

08:50

РФ готується напасти на НАТО після закінчення боїв в Україні - ISW

08:32

Різко захворіла: померла зірка Голлівуду Даян Кітон

08:27

Росія змінила тактику ударів по Україні - для яких міст загроза тепер найбільшаВідео

08:27

Карта Deep State онлайн за 12 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:40

Військові ешелони РФ під ударом: партизани атакували саме серце логістики ворога

06:51

Чи може війна закінчитися за кілька місяців?Погляд

06:34

Україну атакувала потужна і затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 87

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти