РФ переходить у нову фазу атак по Україні: Зеленський попередив про план Кремля

Юрій Берендій
12 жовтня 2025, 12:45
Росія посилила повітряні удари по Україні, цілеспрямовано атакуючи об’єкти енергетичної інфраструктури та мирні міста, вказує Зеленський.
РФ переходить у нову фазу атак по Україні: Зеленський попередив про план Кремля
Зеленський попередив про новий план Кремля / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС Києва

Про що сказав Зеленський:

  • Ворог випустив по Україні за останній тиждень понад 3100 дронів, 1360 КАБів та 92 ракети
  • Триває робота щодо ліквідації наслідків ворожих атак
  • Москва посилює удари по енергетиці, поки світ зосередився на Близькому Сході

Росія посилює удари по території України, зосереджуючись, зокрема, на об'єктах енергетики. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський наголосив, що цього тижня багато українських регіонів зазнали обстрілів, а в деяких досі тривають повітряні тривоги через атаки дронів. Росія не зупиняє повітряний терор проти українських міст і громад, посилюючи удари по енергетичній інфраструктурі.

"Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Вчора в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі. Загалом лише за цей тиждень проти України застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів", - йдеться у повідомленні.

Президент підкреслив, що на всіх постраждалих територіях тривають відновлювальні роботи — служби ліквідовують наслідки атак, ремонтують пошкоджене та надають допомогу людям. Він закликав місцеву владу забезпечити необхідну підтримку постраждалим.

Зеленський також зазначив, що Москва продовжує ескалацію, користуючись тим, що міжнародна увага зосереджена на подіях на Близькому Сході, тому зараз не можна допустити жодного послаблення тиску на Росію.

"Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Що може врятувати українську енергосистему - думка експерта

Як писав Главред, якщо підготовку до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру справді розпочали лише тепер, то зробити щось масштабне вже не встигнуть. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Він наголосив, що нині має значення навіть мінімальний рівень захисту. За його словами, буває, що "Шахед" не влучає прямо в об’єкт, але падає поруч, то уламки все одно пошкоджують дороге обладнання. Тому встановлення габіонів, мішків із піском чи захисних сіток може суттєво покращити ситуацію. Такі заходи можна реалізувати швидко й ефективно.

Харченко додав, що навіть тимчасовий, простий захист суттєво зменшує рівень пошкоджень під час атак.

"А от будівництво повноцінного, якісного захисту другого рівня - це вже 9-12, а інколи й до 15 місяців роботи. Тут ситуація зовсім інша: до початку опалювального сезону зробити це неможливо. Але це ще один важливий урок - готуватися потрібно завчасно і на всіх рівнях, а не тільки на національному", - підсумував експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 12 жовтня Росія атакувала українські енергетичні та газотранспортні об’єкти. За повідомленням пресслужби Міненерго, удари РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру у трьох областях.

Також російські окупанти завдали удару по енергооб’єкту на Донеччині, внаслідок чого область залишилася без електропостачання. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов зазначив, що РФ змінила тактику і тепер, замість одночасних атак на великі об’єкти енергетики, ворог тепер завдає прицільних ударів по окремих регіонах. Він підкреслив, що така зміна стратегії робить удари більш адресними.

Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

війна в Україні Володимир Зеленський





