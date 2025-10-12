Рус
Меркель зіграла важливу роль під час вторгнення РФ в Україну - Spiegel

Віталій Кірсанов
12 жовтня 2025, 10:55оновлено 12 жовтня, 11:57
4235
У публікації йдеться про співпрацю німецького оборонного концерну Rheinmetall з російською армією за часів Меркель.
Меркель зіграла важливу роль під час вторгнення РФ в Україну
Меркель зіграла важливу роль під час вторгнення РФ в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Коротко:

  • У 2011 році за підтримки Меркель Rheinmetall підписав контракт із міноборони РФ
  • Після окупації Криму в 2014 році співпрацю з РФ Німеччина формально зупинила

Під час правління колишнього канцлера Ангели Меркель, Німеччина була однією з країн, яка, ймовірно, допомогла Росії підготуватися до повномасштабної війни проти України. Статтю про це опублікувало видання Spiegel.

У публікації йдеться про співпрацю німецького оборонного концерну Rheinmetall з російською армією за часів Меркель, зокрема, після війни РФ проти Грузії 2008 року. Тоді Кремль відчував нагальну потребу оновити свою армію, звернувся до Німеччини по допомогу й отримав її, зазначили журналісти.

відео дня

У 2011 році за підтримки уряду Меркель Rheinmetall підписав контракт із російським міноборони, який передбачав будівництво сучасного бойового навчального центру в Муліно (РФ), вартістю до €1 млрд. Там щорічно мало тренуватися до 30 тис. російських солдатів, із використанням німецьких технологій, лазерних систем і програмного забезпечення.

До того ж компанія Rheinmetall, яка зараз є однією з головних на ринку озброєнь, майже не співпрацювала з РФ. Як розповіли в концерні, німецький уряд тиснув на завод, наполягаючи на укладенні угоди з Москвою і обіцяв швидко видати всі необхідні дозволи на експорт.

Міністр оборони Томас де Мезьєр заявляв, що сумнівався в цій угоді, проте прямо говорив про зацікавленість у "сильній і сучасній російській армії", пише ЗМІ. За його даними, "проєкт, безумовно, насамперед просував Бундесвер", аргументуючи тим, що військова співпраця створює довіру, яка "забезпечує мир". У навчальному центрі бойової підготовки мали набувати досвіду німецькі солдати та експерти Rheinmetall, дізнаючись у такий спосіб реальний стан російських збройних сил. Німецькі військові могли керуватися думкою, що "слабкості розкривають тільки тим, кому довіряють", зазначило Spiegel.

У Німеччині також розглядали спільні навчання, обмін офіцерами і навіть спільну модернізацію російської техніки. Одним із російських генералів, які курирували цей проєкт, був Валерій Герасимов. Згодом його призначили на посаду заступника міністра оборони РФ і начальника генштабу, під його керівництвом почалося повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Після окупації Криму 2014 року співпрацю з Росією Німеччина формально зупинила. Але до того моменту російська армія вже встигла отримати доступ до німецьких технологій і навчань, зазначають автори статті. За їхньою інформацією, Rheinmetall навіть подавав до суду, щоб отримати компенсацію, стверджуючи, що техніка для Росії вже готова і лежить на складах у Німеччині.

2021 року центр у Муліно все ж запрацював, але без участі Німеччини, хоча й за зразком німецької моделі. Там проходили і масштабні російсько-білоруські навчання "Захід-2021", що стали підготовкою до повномасштабного вторгнення в Україну.

У лютому 2024 року тодішній канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із міністром оборони Борисом Пісторіусом дали старт будівництву нового заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії. Новий цех мав постачати гранати для Бундесверу, а також української армії. Генеральному директору Rheinmetall Арміну Паппергеру призначили охорону через "полювання" на нього і планування його вбивства з боку російських структур.

Місце, де раніше приймали російських військових, стає майданчиком для виробництва боєприпасів на користь оборони Європи та України.

"Як змінилися часи", - підсумували в Spiegel.

Останні заяви Меркель

Як раніше писав Главред, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща і країни Балтії у 2021 році нібито зірвали спроби врегулювати конфлікт на Донбасі, розв'язаний Росією, і налагодити конструктивний діалог із Москвою. За її словами, саме це могло стати одним із чинників, що спровокували повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це Меркель розповіла в інтерв'ю угорському виданню Partizán.

Вона уточнила, що тоді пропонувала створити новий формат переговорів між Євросоюзом і президентом РФ Володимиром Путіним, проте Естонія, Латвія, Литва і Польща виступили проти, побоюючись відсутності єдності позицій у рамках ЄС. На думку Меркель, мир стане можливим тільки тоді, коли Європа зможе стати реальним стримувальним фактором і продовжить підтримку України.

Водночас радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що саме дії Меркель як глави німецького уряду сприяли війні в Європі.

Меркель у своїх мемуарах розповіла, що під час першого терміну Дональда Трампа на посаді президента США він демонстрував явний інтерес і симпатію до Володимира Путіна. У приватній бесіді, без свідків, Трамп поставив їй низку запитань, включно з її походженням зі Східної Німеччини та особистими стосунками з російським лідером. За словами Меркель, було очевидно, що Трамп перебував під сильним враженням від Путіна.

Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він зараз

Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він зараз

Можна "вбити" двигун, якщо не знати: скільки секунд потрібно, щоб прогріти авто

Можна "вбити" двигун, якщо не знати: скільки секунд потрібно, щоб прогріти авто

Що потрібно купити для блекаута: прості, але дуже корисні прилади

Що потрібно купити для блекаута: прості, але дуже корисні прилади

Майже 100 кг золота і срібла: де в Україні знайшли найбільший скарб в історії

Майже 100 кг золота і срібла: де в Україні знайшли найбільший скарб в історії

Довгоочікувана нагорода: три знаки зодіаку скоро купатимуться в достатку

Довгоочікувана нагорода: три знаки зодіаку скоро купатимуться в достатку

