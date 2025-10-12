Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

Сумська розповіла, яка доля спіткала її справу.

Ольга Сумська зараз - акторка розповіла про свій бізнес / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Який бізнес був у Ольги Сумської

Чому справу довелося закрити

Українська акторка Ольга Сумська фінансово підтримала бізнес-проєкт своєї молодшої доньки Анни Борисюк - дівчина зайнялася створенням і розвитком особистого бренду спортивного одягу для жінок. При цьому власний бізнес Сумській довелося закрити.

Артистка зізналася в цьому на шоу "Ближче до зірок". У 2020 році Ольга створила бренд жіночих суконь, і навіть випустила кілька колекцій. Однак повномасштабна війна внесла в це починання свої корективи.

Наразі проєкт Ольги Сумської закрито, проте акторка не полишає надії на його відновлення після того, як у нашій країні настане мир.

"Створила декілька колекцій, але, на жаль, після повномасштабного вторгнення все здорожчало. І відшивати сьогодні у такому масштабі сукні, це дуже важко. Коли настане мир, то я відновлю (справу – прим. редактора) і створю свою нову колекцію", - каже зірка.

Ольга Сумська зараз - акторка розповіла про свій бізнес / фото: instagram.com/olgasumska

Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

