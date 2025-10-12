Трамп назвав 'український імпічмент' великим обманом і вимагає розслідування

Президент США закликав відновити розслідування процедури його імпічменту 2019 року.

https://glavred.net/world/tramp-nazval-ukrainskiy-impichment-bolshim-obmanom-i-trebuet-rassledovaniya-10705913.html Посилання скопійоване

Трамп вимагає розслідувати імпічмент 2019 року / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Трамп закликав владу США провести розслідування процедури його імпічменту 2019 року

Він назвав імпічмент більшим обманом, ніж Вотергейт

Трамп звинуватив конгресмена Адама Шиффа у нечесності

Президент США Дональд Трамп закликав відповідні органи влади, включно з Конгресом, відновити розслідування процедури імпічменту, ініційованої проти нього восени 2019 року. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Афера з "українським імпічментом" (мене!) була набагато масштабнішим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включаючи Конгрес, розслідують це!" - йдеться у повідомленні Трампа. відео дня

Він також звинуватив конгресмена Адама Шиффа, який у 2019 році був заступником голови Комітету з розвідки Палати представників, у нечесності та корупції. Трамп стверджує, що під час імпічменту було порушено "так багато законів і процедур".

Пост Трампа / Фото: скріншот

Що відомо про імпічмент 2019 року

Нагадаємо, що перший імпічмент Дональду Трампу у 2019 році ініціювала Палата представників США. Причиною стали звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Суть обвинувачень полягала в тому, що Трамп нібито намагався чинити тиск на президента України Володимира Зеленського для початку розслідування щодо політичного опонента Трампа - Джо Байдена та його сина Хантера, використовуючи як важіль військову допомогу США Україні.

Сам Трамп завжди заперечував ці звинувачення, називаючи процедуру "полюванням на відьом". Тепер він вимагає розслідування самої процедури імпічменту, порівнюючи її з одним із найбільших політичних скандалів в історії США - Вотергейтом.

Розмови Трампа з Зеленським - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка стала вже другою за два дні. За словами українського президента, раніше сторони домовилися обговорити певні тематичні напрямки.

За даними Axios, 11 жовтня президент США з президентом Зеленським можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Крім цього, Трамп з Зеленським зачепили не тільки можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, а й питання поставок систем ППО Patriot. Співрозмовник РБК-Україна уточнив, що Трамп виявив інтерес до поточної ситуації в Україні, включно з становищем у Києві.

Читайте також:

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред