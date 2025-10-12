Рус
Блекаути в Бєлгороді не діють: що насправді може змусити Кремль відступити

Юрій Берендій
12 жовтня 2025, 11:03
Кремль не переймається проблемами звичайних росіян, а справжню тривогу викликають лише удари по нафтовій інфраструктурі, вказує експерт.
Як блекаути в прикордонних з Україною областях РФ можуть вплинути на хід війни / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Харченко:

  • Удари по енергооб'єктах регіонів РФ, що межують з Україною не мають сенсу
  • Кремлю не цікаві проблеми регіонів

Україна почала завдавати ударів у відповідь по енергооб'єктах на території Росії. Зокрема, вже зафіксовано відключення електроенергії в Бєлгородській області. Однак, сенсу в цьому особливого немає. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, Кремль байдуже до того, що відчувають звичайні люди в Бєлгороді, Брянську, Курську чи в інших регіонах. Відключення в Бєлгороді та Брянську не стали темою загальнонаціонального обговорення в Росії — ніхто цим не переймається і не буде.

Харченко додав, що російську владу справді більше хвилюють удари по інфраструктурі нафтового транспортування, нафтопереробним заводам і портам експорту нафти, бо саме такі удари завдають їм відчутної шкоди.

"Коли когось в Росії цікавили якісь пересічні люди? Ніколи не цікавили і не будуть цікавити. Звичайно, хтось з нашого боку може попереджати про те, що нарешті у них те ж саме, але їхніх вождів це не цікавить, і ніякого впливу це не матиме. Але коли вони втрачають мільярдні кошти на нафті і нафтопереробці - це вже інша ситуація", - резюмував він.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Дивіться відео інтервʼю Олександра Харченка Главреду про наслідки російських ударів по енергетиці та проходженні зими:

Скільки ще зможе протягнути економіка Росії - думка експерта

Як писав Главред, критична межа для економіки та енергетики Росії настане рано чи пізно. У січні Україна вивела з ладу близько 20% потужностей російської нафтопереробки, і щоб дійти до переломного моменту, потрібно продовжувати удари системно.

Економісти вважають, що "друкарський верстат" путінського режиму протримається менше року. За словами військового експерта Олега Жданова, важливо не зупинятися — паузи в атаках по енергетиці лише відсувають настання цієї критичної точки.

"Ми щоразу починаємо, причому дуже добре починаємо, а потім чомусь раптово припиняємо. У січні ми поклали 20% нафтопереробки РФ, а потім різко зупинилися аж до березня. Потім у березні відновили, причому дуже добре процес пішов, але потім знову зупинилися аж до кінця літа. Зараз дуже добре йде робота, і в Росії вже бензин у каністри відпускають, але останніми днями ми знову чомусь зменшуємо оберти", - вважає Жданов.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом останніх кількох місяців США сприяють ударам України по енергетичній інфраструктурі РФ, прагнучи підірвати економічну стійкість режиму Путіна й змусити його сідати за стіл переговорів.

Також 11 жовтня російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи, після яких місто опинилося в блекауті.

Крім того, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявляв, що Україна планує використовувати ракети Tomahawk для ударів по цілях на території Росії.

Про песрону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

війна в Україні Олександр Харченко Удари вглиб РФ
"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
