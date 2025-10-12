"Під час бойового завдання": на фронті загинув чемпіон із богатирського багатоборства

Спортивна спільнота отримала чергову трагічну звістку з фронту.

На фронті загинув стронгмен Павло Іщенко / колаж: Главред, фото: Богатирські ігри

Коротко:

33-річний Павло Іщенко родом із Гостомеля Київської області

Найсильнішим в Україні в богатирському багатоборстві Павло став уже під час війни

На фронті загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко. Про це напередодні повідомив сайт Sport.ua з посиланням на інформаційні ресурси Богатирських ігор.

"Спортивна спільнота отримала чергову трагічну звістку з фронту. На війні з м... лями під час виконання бойового завдання загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко", - йдеться в повідомленні.

33-річний спортсмен родом із Гостомеля Київської області. До того, як стати стронгменом, Павло був чемпіоном світу та Європи, багаторазовим чемпіоном України з пауерліфтингу. Змагальну кар'єру він поєднував із тренерською діяльністю.

Найсильнішим в Україні в богатирському багатоборстві Павло став уже під час повномасштабної війни - у 2022, 2023, 2024, 2025 роках.

