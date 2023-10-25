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Спікером Палати представників став трампіст, який закликав "урізати" допомогу Україні

Яна Ставська
25 жовтня 2023, 21:55
Джонсон голосував майже проти всіх проукраїнських проектів у Конгресі.
Спікером Палати представників став трампіст, який закликав 'урізати' допомогу Україні
220 республіканців обрали Джонсона спікером Палати представників / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео Reuters/ Голос Америки, УНІАН

Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон, який критикував допомогу Україні, став новим спікером Палати представників Конгресу США. У подальшому він матиме вплив на розгляд парламентарями законопроектів, в тому числі й тих, які стосуються України.

За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців, повідомляє Голос Америки. Цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України.

Що відомо про нового спікера Палати представників США

Майк Джонсон - 51-річний консерватор зі штату Луїзіана, прихильник Дональда Трампа. У 2020 році він заперечував результати виборів, вважав тоді, що Трамп переміг і закликав до перерахунку голосів.

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Спікером Палати представників став трампіст, який закликав 'урізати' допомогу Україні
Джонсон підтримав тільки одну ініціативу щодо України / Фото: twitter.com/OstapYarysh

Майк Джонсон підтримав закон про ленд-ліз для України, однак у подальших ініціативах щодо підтримки України він висловлювався негативно. До прикладу, Джонсон виступав проти запиту Білого дому на додаткову допомогу для України, голосував за поправку, яка мала би обмежити і не надавати 300 млн доларів допомоги для України.

Майк Джонсон також голосував за те, щоби обмежити усю безпекову допомогу Україні. Ця поправка не пройшла. Втім, цей конгресмен голосував за неї.

Також він виступав проти, аби продовжувати дію ленд-лізу на 2024 рік. Відкрито висловлювався проти підтримки Києва у майбутньому, говорив про те, що це не в інтересах Сполучених Штатів - мовляв, потрібно стежити за південним кордоном і менше піклуватися про Україну.

Підтримка США України

У жовтні Конгрес схвалив проект тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів у випадку шатдауну, в якому не закладено грошей на військову допомогу Україні. Рішення американських законодавців обурило не тільки західну спільноту, а й президента Джо Байдена. Американський лідер негайно звернувся до Заходу й до України, підкресливши, що допомога ЗСУ у жодному разі не буде перервана.

Втім, нещодавно у мережі з'явився лист Білого дому до тимчасового спікера нижнього парламенту США, у якому йдеться про щомісячне зниження розміру бюджетної допомоги Україні.

Все більше аналітиків схиляються до того, що невдовзі США "переглянуть" розмір допомоги Україні, а президентські вибори США у 2024 році роблять долю військової допомоги Україні у війні з Росією іще непередбачуванішою.

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новини США Конгресс військова допомога
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