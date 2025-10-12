Ребров відповів на питання про Грецію та заінтригував несподіваною заявою

Сергій Ребров коментує чутки про "Панатінаїкос" і дає зрозуміти, чи залишиться у збірній України.

Головний тренер збірної України розкриває деталі інтересу клубів / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Коротко:

Ребров відреагував на чутки про "Панатінаїкос"

Головний тренер збірної України підтвердив інтерес клубів

Сергій Ребров заявив про відданість національній команді

Головний тренер збірної України Сергій Ребров під час передматчевої прес-конференції емоційно відповів на запитання щодо можливого переходу у грецький "Панатінаїкос", підтвердивши інтерес з боку клубів, але наголосивши на своїй відданості національній команді.

Журналіст поцікавився, чи може Ребров спростувати або підтвердити чутки про своє можливе призначення у "Панатінаїкос". У відповідь тренер висловив обурення постійними сумнівами щодо його професійного рівня:"Знову ті самі запитання.

На першій пресконференції всі лише питали:

"Спростуйте або підтвердіть". Подивіться самі – коли з’являється інтерес з боку клубів, це нормально. Перед цією грою ви бачили, скільки уваги було до Реброва. Але як тільки чутки з’являються, одразу починаються здивування: "Як так? Хто ним може цікавитися? Він же ні про що"", — сказав Ребров під час передматчевої прес-конференції.

Він підтвердив, що інтерес до нього є, але чітко заявив про свої пріоритети: "Дійсно зацікавленість є, тому що я непогано працював перед збірною. Є клуби, які зацікавлені. Але я працюю в збірній України і поважаю свою країну. Я точно працюватиму до кінця зі своєю командою", — сказав Ребров під час передматчевої прес-конференції.

Тренер підсумував, що інтерес від клубів є цілком реальним і пояснюється його попередньою роботою: "А це ж свідчить про реальний інтерес. Так, є клуби, які дійсно зверталися, адже я добре працював до роботи у збірній. Проте зараз я тренер національної команди України, і для мене це – честь. Я працюватиму зі своєю збірною до кінця", — сказав Ребров під час передматчевої прес-конференції.

Таким чином, Сергій Ребров рішуче поставив крапку у спекуляціях щодо свого майбутнього, підтвердивши відданість роботі з національною збірною України.

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

