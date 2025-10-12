Рус
ЗСУ відвоювали понад 3 км землі: Зеленський розкрив нові деталі контрнаступу

Руслана Заклінська
12 жовтня 2025, 20:13
Українські війська продовжують контрнаступ, незважаючи на атаки ворога з повітря, розповів президент.
ЗСУ відвоювали понад 3 км землі: Зеленський розкрив нові деталі контрнаступу
ЗСУ просунулися біля Оріхова / Колаж: Главред, фото: 32 окрема механізована бригада, 33 окрема механізована бригада

Головне із заяви Зеленського:

  • ЗСУ продовжують контрнаступ біля Добропілля та Оріхова
  • На Запоріжжі українські війська просунулися на понад три кілометри
  • Росія компенсує невдачі на землі ударами з повітря

Сили оборони України продовжують контрнаступ у районі Добропілля Донецької області та в районі Оріхова Запорізької області. На Запоріжжі українські воїни просунулися на понад три кілометри. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, наразі Росія намагається компенсувати свої невдачі на землі ударами з повітря. Він підкреслив, що ці удари є наслідком того, що ворог не досяг тих результатів, на які розраховував навесні та влітку, але завдяки мужності українських воїнів ці спроби вдалося стримати.

"Наші воїни - просто молодці, дякую вам, хлопці, стримали все це", - зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що українські підрозділи продовжують контрнаступальні дії. Зеленський розповів, що поблизу Оріхова ЗСУ просунулися на понад три кілометри.

"Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та іншим нашими підрозділам, які були задіяні", - додав він.

ЗСУ відвоювали понад 3 км землі: Зеленський розкрив нові деталі контрнаступу
Оріхів / Інфографіка: Главред

На які області націлилась РФ - думка експерта

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов зазначає, що російські війська застосовують тактику "тисячі порізів", намагаючись не лише просунутися на Донбасі, а й розтягнути українські резерви на інших напрямках.

За його словами, за рік лінія фронту збільшилася на 200 км, що свідчить про спроби РФ відволікти сили від Донеччини. Снєгирьов додає, що окупанти прагнуть контролювати Запорізьку область та можуть дестабілізувати ситуацію на Херсонщині.

"Російські війська намагатимуться опрацьовувати різні сценарії. Тому що розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю досить проблематично навіть військовим шляхом", - сказав він в коментарі Главреду.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Як повідомляв Главред, підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" та 33-го окремого штурмового полку звільнили село Малі Щербаки у Василівському районі Запорізької області. Начальник Управління штурмових військ полковник Валентин Манько додав, що українські війська просунулись на 3,5 км вперед і понад 5 км по фронту.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку Донецької області, одночасно стримуючи атаки російських окупантів. У вересні загальні втрати росіян склали 28,5 тисяч солдатів.

Крім цього, у бою українські війська відбили Грузьке, а у Веселому після вуличних боїв і дронових ударів підрозділ бійця з позивним "Тарантіно" ліквідував близько 10 окупантів. Командування зазначає, що ворог не має чіткого плану дій і рухається за інерцією.

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
