"Зараз є вдалий момент" – полковник пояснив, як ЗСУ може звільнити Крим

Україна посилює удари по військових об’єктах у Криму, готуючи підґрунтя для масштабної операції.

ксперт з Британії заявив, що Україна може звільнити Крим за сприятливих умов / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Коротко:

Україна системно атакує військові об’єкти в окупованому Криму

Експерти припускають підготовку масштабної операції зі звільнення півострова

Україна продовжує систематично завдавати ударів по військових об’єктах на тимчасово окупованому Кримському півострові. На тлі цього з’являються припущення, що Сили оборони можуть готувати масштабну операцію зі звільнення Криму.

Про це в коментарі 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. Він переконаний, що Україна має потенціал для звільнення півострова, однак для цього необхідно, щоб збіглося багато факторів.

Маневрові можливості ЗСУ

За словами британського військового, українські Сили оборони вже "прорідили" кілька важливих радіолокаційних зон у Криму, що дає змогу ефективніше маневрувати під час ударів по російських позиціях.

Особливе значення, за його словами, має Керченський міст — у разі його знищення півострів опиниться фактично в ізоляції.

"Це можливо. Російська армія поступово вичерпує себе. Тому зараз є вдалий момент, щоб маневрувати та атакувати. Якщо Україна зможе зосередити достатні сили на Крим, то це можливо досягнути", – сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Крим / Інфографіка: Главред

Умови для успішної операції проти мосту – думка експерта

Як писав Главред, генерал-майор запасу та колишній заступник голови СБУ (2014–2015 рр.) Віктор Ягун вважає, що Кримський міст від самого початку мав для Росії стратегічне значення, тож у його захист було вкладено величезні ресурси. Втім, повністю убезпечити цей об’єкт окупантам так і не вдалося.

У коментарі Радіо Свобода Ягун зазначив, що Росія залучила до оборони мосту всі наявні сили й засоби — від морських і протиповітряних до протиракетних. Проте, навіть попри такі масштабні заходи, міст залишається вразливим.

"Там є і морський компонент, і протиповітряний, і протиракетний. І були розгорнуті великі підрозділи. Тобто міст, на їхню думку, був дійсно захищений", — наголосив експерт.

За словами Ягуна, успішне ураження Кримського мосту можливе, якщо операція буде ретельно спланована й проведена в умовах суворої секретності.

Як повідомляв Главред, раніше Україна знову атакувала Кримський міст. Спецоперацію провела СБУ. Унаслідок вибуху було суттєво пошкоджено підпірки опор естакади.

Нагадаємо, що в анексованому Криму триває паливна криза. Окупаційна влада посилила ліміти на продаж бензину, проте дефіцит тільки загострився.

З 30 вересня на автозаправних станціях (АЗС) дозволено відпускати не більше ніж 20 літрів пального в одні руки, водночас на більшості заправок марки А-92 і А-95 відсутні вже понад два тижні.

Крім того, за словами Віктора Ягуна, генерал-майора запасу і колишнього заступника глави СБУ (2014-2015 рр.), Кримський міст від самого початку був для Росії стратегічним об'єктом, у який було вкладено значні ресурси для його захисту. Попри це, забезпечити повну невразливість споруди росіянам так і не вдалося.

