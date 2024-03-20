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Україна отримає ще партію Leopard 2A4: коли танки зʼявляться на фронті

Яна Ставська
20 березня 2024, 21:08
Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.
Україна отримає ще партію Leopard 2A4: коли танки зʼявляться на фронті
Передача танків може відбутися вже влітку / Колаж: Главред, фото: bundeswehr.de, 36-а ОБМП

Іспанія має намір передати Україні 19 Leopard 2A4. Газета La Vanguardia стверджує, що це будуть машини після ремонту. Мадрид сподівається оголосити про поставку танків цього літа.

Зауважується, що поставка Leopard буде здійснюватися двома партіями: 10 бойових танків до кінця червня і ще 9 – у вересні.

Завод Santa Bárbara Sistemas зумів підготувати танки, які десяток років були на зберіганні іспанської армії і, за словами міністерки оборони Маргарити Роблес, мали "жалюгідний" стан, до відправки в Україну.

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У матеріалі ідеться, що нова партія Leopard 2A4 буде у гіршому стані, ніж попередня, передана Україні.

Голова уряду сподівається, що під час саміту НАТО у липні бойові танки вже будуть в Україні.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Військова допомога Україні

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України. За його словами, є прогрес у напрямку боєприпасів. Однак на запитання про прогрес щодо далекобійних ракет Taurus, міністр оборони Німеччини зазначив, що про це "новин немає".

Напередодні координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

"У них (захисників України - Главред) на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу і третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід...", - сказав Кірбі.

Комусь може здатися переконливою обіцянка Чехії передати Україні 800 тисяч снарядів, навіть більше - за деякими даними, Прага могла знайти ще сотні тисяч додаткових боєприпасів, однак постачання такого виду допомоги Україні затягнеться на певний час.

Тим не менше чеський лідер пообіцяв, що найближчим часом європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів - і для себе, і для України.

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