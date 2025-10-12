Рус
"Буду робити мільйонера": Світлана Білоножко зробила заяву про новий роман

Христина Трохимчук
12 жовтня 2025, 11:25
Світлана Білоножко розповіла, хто може стати її чоловіком.
Світлана Білоножко
Світлана Білоножко про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Білоножко

Ви дізнаєтесь:

  • Світлана Білоножко розповіла про особисте життя
  • Хто може зайняти місце у серці співачки

Українська співачка Світлана Білоножко розповіла, що друзі підштовхують її до нових стосунків після смерті чоловіка, артиста Віталія Білоножка. У інтерв'ю Наталії Влащенко Білоножко назвала умову, за якою вона готова знову шукати особисте щастя.

Спочатку Світлана поставила під сумнів імовірність нового роману після 47 років шлюбу з Віталієм Білоножком.

"Ну, це я повинна загубити голову. А в мене поки такого відчуття немає, що я загубила голову. Віталій у мене був такий, як сказав мені один чоловік: "Свєто, я навіть не уявляю, поруч із тобою який має бути чоловік". Оце він правильно сказав", — прокоментувала Білоножко.

Світлана Білоножко
Світлана Білоножко про новий роман / фото: instagram.com, Світлана Білоножко

За словами співачки, друзі уже агітують її розпочати нові стосунки. Артистка не відкинула такої імовірності, але назвала важливу умову.

"Як казав наш друг: "Свєто, та пора вже..." Кажу: "Да, да, да, хіба що мільярдер, із якого я буду робити мільйонера!" Хіба що так", — пожартувала Світлана.

Артистка розповіла, що їй дуже важко думати про нового супутника життя, адже її померлий чоловік Віталій Білоножко був ідеальним партнером і наставником.

Світлана Білоножко
Світлана Білоножко готова почати стосунки з мільярдером / фото: instagram.com, Світлана Білоножко

"Він був як і вчитель мій. Він завжди перед сценою: "Спину рівніше, груди вперед, голову – і пішла з любов'ю до людей!" Знаєш, і правильно, тільки так це і має бути. І тому я поки що не бачу перед собою абсолютно нікого", - підсумувала Білоножко.

Віталій і Світлана Білоножко — сім'я

Шлюб народних артистів України Світлани та Віталія Білоножко був одним із найміцніших і найвідоміших у світі української естради, адже вони прожили разом понад 40 років.

Віталій та Світлана Білоножко
Віталій та Світлана Білоножко - історія кохання / фото: instagram.com, Світлана Білоножко

Світлана та Віталій завжди були нерозлучні, долаючи життєві труднощі разом і виховавши двох синів. Їхнє подружнє та творче життя обірвалося зі смертю Віталія Білоножка у січні 2024 року.

Раніше Главред повідомляв, що 68-річна українська співачка Світлана Білоножко з віком змушена була урізати свої порції, щоб добре виглядати. За словами Білоножко, на ніч вона намагається не пити багато води, а вечеряє не пізніше 17.00 або 18.00.

Також вдова Віталія Білоножка зворушливо вшанувала пам'ять покійного співака. Через тиждень після Великодня Білоножко прийшла на Байкове кладовище, де похований її коханий. Вона принесла йому червоні троянди, паску, крашанки та цукерки.

Про персону: Світлана Білоножко

Світлана Білоножко - українська співачка, диктор-ведуча програм УТ-1, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (1995 рік), народна артистка України (1999 рік). Світлана Білоножко учасниця і лауреатка багатьох всеукраїнських фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Пісня року", "Шлягер року" тощо.
Брала участь у великій кількості благодійних акцій, концертах для дітей-сиріт, воїнів-афганців, учасників ВВВ, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, телемарафонах "Пам'ять".
У 1999 році разом із чоловіком Віталієм Білоножком запатентували власний проект-фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

