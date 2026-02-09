Рус
"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

Дар'я Пшеничник
9 лютого 2026, 13:17
Росія збільшила інтенсивність ударів КАБами по українських позиціях у цьому районі.
Покровск
Тривають останні бої за Покровськ та Мирноград / Колаж: Главред, фото: t.me/mod_russia, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Росіяни посилюють тиск під Покровськом, мінують підходи та просувають піхоту
  • За даними DeepState, спроби Сил оборони завести підкріплення бронетехнікою завершилися втратами
  • У Мирнограді й Родинському тривають бої

Обстановка на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

За словами аналітиків, вхід до міста фактично заблокований через інтенсивне дистанційне мінування.

"Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине, і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не до Покровська, чим користується ворог", - зазначають вони.

У DeepState підтверджують, що останніми днями Сили оборони здійснили кілька спроб завести підкріплення бронетехнікою. "Хто надав таку команду навіть не потрібно писати, всі і так його знають... Автівки були знищені, особовий склад 300. Варто відмітити, що ворог посилив застосування КАБів по позиціях Сил Оборони", - додають аналітики.

Мирноград: росіяни ховаються серед цивільних і накопичуються на фермах

У районі Мирнограда, за даними експертів, російські сили концентруються на фермах на півночі міста. Частина особового складу розміщується навіть у церкві разом із цивільними, що є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

У північних кварталах Мирнограда тривають хаотичні бої за позиції, які українські підрозділи продовжують утримувати. Аналітики наголошують, що "попри те, що Покровськ ось-ось перейде в руки росіян", у командування "на вихід яких немає жодних планів".

Родинське під тиском: ворог шукає слабкі місця

Все частіше у звітах DeepState з’являється Родинське - противник щодня посилює тиск на цей населений пункт. Найбільш небезпечною тенденцією аналітики називають рейди невеликих груп російської піхоти на захід від Родинського, у глибину української оборони.

"Ворог вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт з штурмовиками противника. Одночасно з цим, Родинське є останнім населеним пунктом, який дає можливість спроб вийти з Мирнограда, що дуже чудово розуміє ворог. Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають…", - підсумували аналітики.

Можливість наступу РФ на Запоріжжя - думка військового

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі вважає, що Росія наразі не має сил та ресурсів для наступу на напрямку Дніпра та Запоріжжя. Водночас, за його словами, російська артилерія вже розташована дуже близько до обласних центрів.

"Якщо в зоні досяжності артилерії є житлові квартали, росіяни обстрілюватимуть мирне населення. Небезпека полягає в тому, що райони, розташовані ближче до лінії зіткнення, потрапляють під удари Росії", — підкреслив Мамулашвілі.

Військовий наголошує, що основна загроза зараз — не масовий наступ, а обстріли територій, що межують із фронтом.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

