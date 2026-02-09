РФ збирає авіаційний кулак: що відомо про підготовку нового удару по Україні

Нова атака, ймовірно, неминуча. Росія перекинула Ту-95 на аеродром "Енгельс".

Чотири борти Ту-95МС перекинули на аеродром "Енгельс" для оснащення ракетами / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Коротко:

РФ готує нову масовану ракетно-дронову атаку по Україні

Зафіксовано передислокацію стратегічних бомбардувальників

Після наступного удару стратегічна авіація РФ може відійти на Далекий Схід

Російська армія спробує провести ще одну масовану ракетно-дронову атаку по Україні найближчим часом. Про це вранці 8 лютого попередив моніторинговий канал ЄРадар.

З метою підготовки до завдання удару здійснено передислокацію чотирьох Ту-95МС з аеродрому "Дягілево" на аеродром "Енгельс", які будуть споряджені крилатими ракетами.

Ще два Ту-95 залишаються спорядженими на аеродромі "Оленя".

"Це останні борти стратегічної авіації, які знаходяться поблизу України. Очевидно, що після наступного удару ці борти перелетять на Далекий Схід та перейдуть в режим накопичення ракет", - йдеться в повідомленні.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари РФ по Україні — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 9 лютого ударні дрони РФ дісталися Одеського району, повітряну тривогу в регіоні оголосили близько опівночі. Моніторингові канали зазначали, що в напрямку північних районів Одеси рухалося не менше п'ятнадцяти безпілотників.

Вранці 9 лютого голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина. Їм надається вся необхідна допомога.

Увечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.

Вранці в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена в більшості регіонів.

Вибухи лунали на Львівщині, Рівненщині, Франківщині, у Вінницькій, Харківській, Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській областях.

3 лютого ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу. Упродовж ночі під ударом перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

